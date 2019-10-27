Нужно изменить подход к войне: как Украине защититься от вооруженной агрессии России

Военный эксперт Валентин Бадрак считает, что Украина могла бы стать для США «европейским Израилем»

/ Фото: Минобороны Украины

Война России против Украины ставит нашу страну перед новыми вызовами – нужно менять тактику ведения боевых действий, в союзниках больше ориентироваться на США, а в вооружении армии – на определенные виды вооружений, подходящих под особенности современной войны.

Об этом рассказал в статье для ZN.UA директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.

Он отметил три главных направления, которые нужно подстроить под сегодняшние реалии противостояния агрессору. По его словам, Украина пять лет ремонтировала и модернизировала вооружения и технику для войны третьего поколения, участвовать же придется в войне четвертого и более.

"Первое. Крайне необходимо перейти к оперативному формированию соответствующих боевых возможностей, которые условно можно назвать щитом сдерживания агрессии. Это и ракеты дальностью 300–500 км (а в перспективе — 1500 км), и описываемые ранее технологии (новейшие средства обнаружения, целеуказания, автоматизации, радиоэлектронной борьбы), и массовое производство ударных компонентов (от барражирующих боеприпасов до ударных беспилотников многоразового использования)", – написал Бадрак.

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Во-вторых, считает эксперт, украинской армии нужно переосмыслить пятилетний опыт войны против России и начать внедрять новые методы ведения боевых действий

"В Минобороны необходимо создать структуру исследований современных боевых действий и развития ВСУ. Среди прочего, есть смысл рассмотреть и возможности ведения современной подрывной войны, но с применением современных технологий", – подчеркнул он.

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В-третьих, Бадрак видит необходимость сместить акцент сотрудничества с НАТО на американцев, при этом переход армии на стандарты альянса не будет отменен.

"Это не столько взаимосовместимость войск, сколько взаимопроникновение технологий, дозированные закупки некоторых элементов западных вооружений. Но самое главное — организация системной и выверенной работы на сближение с США (чего реально не было до сих пор). Эксперты Украинского института исследований безопасности считают, что при определенных обстоятельствах Украина могла бы стать для США "европейским Израилем", со всеми вытекающими последствиями", – добавил военный эксперт.

Отметим, что завершение войны на Донбассе и возвращение оккупированных территорий под контроль Украины – самая важная на сегодня задача украинской власти. Однако не единственная. Если говорить о стратегии, связанной с долгосрочными планами выживания Украины и ее развития, то, безусловно, такой задачей является обеспечение безопасности государства, гарантий от любых попыток покусится на нашу землю. В общем, изучив собственные ошибки, Украине необходимо создать такой железобетонный щит, чтобы "впредь никто и никогда". Сайт "Сегодня" разбирался, кто гарантирует Украине безопасность – НАТО, США или "Будапештский меморандум-2".

Ранее в комментарии "Сегодня" генерал армии США, бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус дал Украине совет по Донбассу. По его мнению, Киеву нужно выстроить в отношении России твердую позицию и не отступать от своих принципов, чтобы заставить Москву ослабить хватку и выбить для себя приемлемый результат на переговорах.

А тем временем военное руководство Украины побывало в штаб-квартире НАТО. Министр обороны Андрей Загороднюк провел переговоры о перспективах членства Украины в альянсе. Подробности смотрите в сюжете:

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