Нужно ли сократить количество вузов в Украине: за и против

С одной стороны, в стране слишком много вузов, которые ничему не учат. С другой, не стоит резать там, где можно вылечить

Фото: Centrum Promocji Uniwersytet Lodzki

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Мнение о том, что в Украине слишком много университетов, звучало уже не раз и не два. Причем от самых разных спикеров в диапазоне от лидера партии "Голос" Святослава Вакарчука и до нового министра образования и науки Анны Новосад, которые с одинаковым единодушием настаивают на том, что количество вузов в стране нужно сокращать. Кстати говоря, предыдущие министры Сергей Квит и Лилия Гриневич были с ней солидарны в этом вопросе.

С другой стороны, для реформы высшей школы не обязательно закрывать бывшие ПТУ, ставшие университетами — есть куда более конструктивные варианты реформы. Сайт "Сегодня" предлагает ознакомиться с мнениями "за" и "против".

Мнения "за"

Согласно различным рейтингам, наша страна стабильно входит в топ-20 стран с наибольшим количеством вузов. Но при этом, как еще летом писал на своей странице в Facebook бывший директор аналитического центра CEDOS, а ныне заместитель министра образования Егор Стадный, в 200 самых крупных учебных заведениях Украины обучается более 70% всех студентов страны.

"241 заведение не имеет ни одного студента, который бы там сейчас учился. 117 заведений имеют до сотни студентов. 810 заведений имеют до 500 студентов. В принципе, если завтра исчезнут эти пустые 241, можно будет сделать громкую новость — за один день количество вузов в Украине сократилось на 18%. Но это никоим образом не повлияет на ситуацию. И самое главное — это лишено смысла. Заведение может быть прекрасным, даже если там 100 студентов, и очень посредственным, даже если там 10 тыс. студентов", ­— писал Стадный.

Хороший вопрос: откуда взялся переизбыток вузов в стране? Правильный ответ дает Людмила Филипович, доктор философских наук, профессор, заведующая отделом философии и истории религии Института философии им. Сковороды НАНУ. Причина — коррупция.

Много филиалов на местах открывалось, лицензировалось и вообще существовало только за взятки. Возникновение таких "университетов" было вызвано несколькими факторами, в частности, необходимостью трудоустройства тех, кого выгнали за профнепригодность из центральных университетов, желанием заработать деньги, занять должность ректора, распространить свое влияние в регионе по политическим мотивам; такие "университеты" правильно массово голосуют за правильных кандидатов и тому подобное", — отмечает Филипович.

Николай Скиба, эксперт по вопросам образования Украинского института будущего, называет еще одну причину переизбытка вузов в стране – в 90-е годы многие техникумы и профессиональные училища становились университетами. Таким образом они повышали своей престиж ради монетизации, а за счет открытия филиалов самопровозглашенных университетов проблема расползалась по всей стране. Сегодня многие из таких вузов просто не могут набрать студентов, а качество образования там оставляет желать лучшего.

"Нужно оздоравливать эту среду, чтобы не было девальвации высшего образования. Потому что нам просто не нужно такое количество людей с дипломами. Даже если взять статистику по безработным, то огромное количество людей с дипломами не могут найти себе работу, несмотря на то что вакансий в стране много. Получается, что люди с высшим образованием в Украине не удовлетворяют требования тех компаний, которые предлагают рабочие места", — говорит эксперт.

По мнению Людмилы Филипович, сокращать количество университетов в стране однозначно нужно, но сперва необходимо провести аудит качества образования, сделать прозрачными конкурсы на замещение должностей, омолодить преподавательский состав.

Мнения "против"

Не все эксперты соглашаются с тем, что реформа высшей школы должна быть столь радикальной: взять и закрыть половину университетов — не решение проблемы.

Профессор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Алла Бойко уверена, что уверена, что важно не только качество университетского образования. По ее мнению, эффективность власти измеряется еще и количеством университетов в стране. Хотя реформы и нужны, но они не могут предусматривать сокращение количества учителей, преподавателей высшей школы и закрытия вузов.

Николай Скиба считает, что одной из моделей реформы без сокращения числа высших учебных заведений может стать добровольное объединение университетов с другими методом поглощения: бренд более популярного вуза распространяется на менее значимый.

"Другой вариант – университет может стать акционерным обществом, где одним из акционеров будет отраслевая ассоциация или какая-то компания, которая будет влиять на учебную программу, материально-техническое обеспечение и т.д.", — предложил эксперт.

Кроме того, Алла Бойко предлагает перераспределять студентов по преподавателям, сокращая количество учащихся в одной группе группе.

"В этом году я была в Кембридже, общалась с бакалаврами этого славного университета. Так количество студентов, посещающих занятия одного преподавателя, не может превышать 9 лиц! А в колледжах может быть и еще меньше. Это — залог качества образования. Так делается во всем цивилизованном мире", — говорит Алла Бойко.

Больше о том, сколько в Украине вузов и что с ними делать, читайте в материале сайта "Сегодня" "В Украине хотят сокращать количество университетов: зачем и что из этого получится".

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, как в Украине обсуждают "оптимизацию средних школ".

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