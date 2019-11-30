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Нужно ли сократить количество вузов в Украине: за и против

30 ноября, 03:57

С одной стороны, в стране слишком много вузов, которые ничему не учат. С другой, не стоит резать там, где можно вылечить

Фото: Centrum Promocji Uniwersytet Lodzki

Фото: Centrum Promocji Uniwersytet Lodzki

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Мнение о том, что в Украине слишком много университетов, звучало уже не раз и не два. Причем от самых разных спикеров в диапазоне от лидера партии "Голос" Святослава Вакарчука и до нового министра образования и науки Анны Новосад, которые с одинаковым единодушием настаивают на том, что количество вузов в стране нужно сокращать. Кстати говоря, предыдущие министры Сергей Квит и Лилия Гриневич были с ней солидарны в этом вопросе.

С другой стороны, для реформы высшей школы не обязательно закрывать бывшие ПТУ, ставшие университетами — есть куда более конструктивные варианты реформы. Сайт "Сегодня" предлагает ознакомиться с мнениями "за" и "против".

Мнения "за"

Согласно различным рейтингам, наша страна стабильно входит в топ-20 стран с наибольшим количеством вузов. Но при этом, как еще летом писал на своей странице в Facebook бывший директор аналитического центра CEDOS, а ныне заместитель министра образования Егор Стадный, в 200 самых крупных учебных заведениях Украины обучается более 70% всех студентов страны.

"241 заведение не имеет ни одного студента, который бы там сейчас учился. 117 заведений имеют до сотни студентов. 810 заведений имеют до 500 студентов. В принципе, если завтра исчезнут эти пустые 241, можно будет сделать громкую новость — за один день количество вузов в Украине сократилось на 18%. Но это никоим образом не повлияет на ситуацию. И самое главное — это лишено смысла. Заведение может быть прекрасным, даже если там 100 студентов, и очень посредственным, даже если там 10 тыс. студентов", ­— писал Стадный.

Хороший вопрос: откуда взялся переизбыток вузов в стране? Правильный ответ дает Людмила Филипович, доктор философских наук, профессор, заведующая отделом философии и истории религии Института философии им. Сковороды НАНУ. Причина — коррупция.

Много филиалов на местах открывалось, лицензировалось и вообще существовало только за взятки. Возникновение таких "университетов" было вызвано несколькими факторами, в частности, необходимостью трудоустройства тех, кого выгнали за профнепригодность из центральных университетов, желанием заработать деньги, занять должность ректора, распространить свое влияние в регионе по политическим мотивам; такие "университеты" правильно массово голосуют за правильных кандидатов и тому подобное", — отмечает Филипович.

Николай Скиба, эксперт по вопросам образования Украинского института будущего, называет еще одну причину переизбытка вузов в стране – в 90-е годы многие техникумы и профессиональные училища становились университетами. Таким образом они повышали своей престиж ради монетизации, а за счет открытия филиалов самопровозглашенных университетов проблема расползалась по всей стране. Сегодня многие из таких вузов просто не могут набрать студентов, а качество образования там оставляет желать лучшего.

"Нужно оздоравливать эту среду, чтобы не было девальвации высшего образования. Потому что нам просто не нужно такое количество людей с дипломами. Даже если взять статистику по безработным, то огромное количество людей с дипломами не могут найти себе работу, несмотря на то что вакансий в стране много. Получается, что люди с высшим образованием в Украине не удовлетворяют требования тех компаний, которые предлагают рабочие места", — говорит эксперт.

По мнению Людмилы Филипович, сокращать количество университетов в стране однозначно нужно, но сперва необходимо провести аудит качества образования, сделать прозрачными конкурсы на замещение должностей, омолодить преподавательский состав.

Мнения "против"

Не все эксперты соглашаются с тем, что реформа высшей школы должна быть столь радикальной: взять и закрыть половину университетов не решение проблемы.

Профессор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Алла Бойко уверена, что уверена, что важно не только качество университетского образования. По ее мнению, эффективность власти измеряется еще и количеством университетов в стране. Хотя реформы и нужны, но они не могут предусматривать сокращение количества учителей, преподавателей высшей школы и закрытия вузов.

Николай Скиба считает, что одной из моделей реформы без сокращения числа высших учебных заведений может стать добровольное объединение университетов с другими методом поглощения: бренд более популярного вуза распространяется на менее значимый.

"Другой вариант – университет может стать акционерным обществом, где одним из акционеров будет отраслевая ассоциация или какая-то компания, которая будет влиять на учебную программу, материально-техническое обеспечение и т.д.", — предложил эксперт.

Кроме того, Алла Бойко предлагает перераспределять студентов по преподавателям, сокращая количество учащихся в одной группе группе.

"В этом году я была в Кембридже, общалась с бакалаврами этого славного университета. Так количество студентов, посещающих занятия одного преподавателя, не может превышать 9 лиц! А в колледжах может быть и еще меньше. Это — залог качества образования. Так делается во всем цивилизованном мире", — говорит Алла Бойко.

Больше о том, сколько в Украине вузов и что с ними делать, читайте в материале сайта "Сегодня" "В Украине хотят сокращать количество университетов: зачем и что из этого получится".

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, как в Украине обсуждают "оптимизацию средних школ".

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образование вузы университет высшее образование за и против

Источник: Сегодня

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