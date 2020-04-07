Нужно ли в Украине готовить морги и крематории: комментарий врача

Сегодня, 7 апреля, в Украине зафиксировано 1462 случая заражения на COVID-19, выздоровело 28, умерло 45 человек. Несмотря на то, что в Европе уже говорят о существенном замедлении коронавирусной инфекции, болезнь продолжает забирать жизни. Когда украинцам ждать пика заболеваемости, почему так важно сидеть на самоизоляции, к чему нужно готовиться. На эти вопросы ответил Ярослав Першегуба, врач общей гигиены, старший преподаватель кафедры общественного здоровья Национальной медицинской академии последипломного образования им. П.Л.Шупика.

"Если бы Украина сразу закрыла границы, когда вирус вспыхнул в Европе, а тем, кто вернулись, устроили бы обязательную обсервацию, то можно было бы четко спрогнозировать пик заболеваемости. А сейчас нужно считать от 28 марта, когда закрыли границы. Основная масса людей заехала до того, и мы не знаем были ли они инфицированы или нет. Поэтому мы от 28 марта считаем 14 дней (минимальный инкубационный период) и добавляем еще 28 дней. То есть это, если заболеют те, кого возможно, инфицировали приезжие. Таким образом, можно спрогнозировать, что пик заболеваемости придется на конец апреля – начало мая", – говорит врач.

В Европе говорят о замедлении распространения коронавируса. Смотрите в нашем сюжете:

Реклама

По словам Ярослава Першегуби, сейчас очень важно проводить серьезную разъяснительную работу с теми, кто вернулся из-за границы. Они приехали домой, здесь им нечем заняться, они ходят по гостям, общаются с друзьями, соседями, которых давно не видели. Как результат, количество заболеваний увеличилось именно в селах, куда вернулись "заробитчане". Надо им четко объяснять, что дальше своего двора выходить нельзя, гостей принимать нельзя.

В тренде Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 7 апреля

Читайте также: Украина уже потратила на борьбу с коронавирусом почти миллиард гривен

"Если они это пойдут, то тогда, возможно, удастся избежать большого количества смертей. Однако, уже сейчас нужно готовиться к пику смертности. В Украине традиция кремации не очень распространена. И проблема возникнет, когда морги не смогут справиться с нагрузкой. А это уже будет тепло, поэтому надо думать, где взять холодильники. США еще неделю назад начали готовиться к этому, и задействовали автомобильные рефрижераторы. Думать, что это нужно уже сейчас и нам делать. Наши больницы и морги не рассчитаны на так и вспышки. Если в каком-то райцентре будет 100-200 летальных их случаев, то умерших просто негде будет хранить... У нас есть рефрижераторы для перевозки продуктов. Уже сейчас надо договариваться я с владельцами, думать о компенсации для них. Понятно, что потом все эти машины надо будет потом тщательно мыть и дезинфицировать", – подытожил Ярослав Першегуба.

Напомним, ранее мы публиковали интервью с Ярославом Першегубой, где он рассказал, как правильно вести себя на улице, в транспорте, нужно ли дезинфицировать продукты после магазина.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама