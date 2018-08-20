"Нужно наладить музыку": как в Киеве прошла репетиция парада

Кроме новой техники, в День Независимости покажут капелланов и, возможно, авиацию

Впервые на Крещатике появились "Джавелины" и "Гром" — в выходные в столице прошла первая из двух вечерних репетиций парада, который состоится 24 августа, в День Независимости. По данным Минобороны, в этот раз по главной улице прошли 4,5 тысячи военнослужащих и проехали 250 единиц техники.

В первый раз украинские военные репетировали для парада приветствие "Слава Украине — Героям слава". Также впервые рядом с бойцами и офицерами были капелланы разных конфессий. Правда, они не маршировали, а остались на том месте, где были их подразделения. Из обещанных новинок на Крещатике были показаны американские "Джавелины" и контрбатарейные радары, гаубица "Богдана" и ракетный комплекс "Гром", который еще называют "Сапсаном".

"На первой тренировке было задействовано 250 единиц техники — военные машины, которые приняты на вооружение либо проходят государственные испытания. Репетицией я доволен, она прошла организованно. Конечно, есть над чем работать — нужно наладить звук и музыку", — заявил после репетиции министр обороны Степан Полторак.

Ожидается, что вместе с украинскими военными по Крещатику промаршируют 300 иностранных военнослужащих. Высока вероятность и того, что во время парада над Крещатиком пролетит боевая авиация — в конце прошлой недели истребители и транспортники усиленно тренировались в небе над окраинами столицы.

Прошедшая репетиция доставила и некоторые неудобства.

"Ближе к вечеру я припарковала свое авто на тротуаре Крещатика — никто ни из полиции, ни из коммунальщиков не предупреждал, что выезд будет заблокирован. В итоге пришлось приезжать забирать свое авто глубокой ночью", — рассказала нам киевлянка Мария.

ЧП: "Бук" протаранил офис

Не обошлась репетиция и без происшествий. После окончания тренировки, одна из зенитно-ракетных установок "Бук" по пути на место временной дислокации протаранила офисный центр на столичном Подоле.

"Бук" протаранил одну из колонн", — уточнила на своей странице в соцсети одна из свидетельниц происшествия.

Судя по опубликованным фотографиям с места аварии, ракетный комплекс врезался в здание бизнес-центра и повредил облицовочную плитку на одной из его стен. Эта авария стала поводом для обсуждения в соцсетях — и военные, и гражданские делились своими догадками о причинах такого нестандартного происшествия.

Как рассказали "Сегодня" в пресс-службе Минобороны, предварительная версия аварии

— водитель этой гусеничной установки не справился с управлением.

"ДТП зарегистрировано, правоохранителями ведется расследование", — сообщили нам в пресс-службе оборонного ведомства.

И добавили: "Улицы Подола маленькие, и водителю было тяжело справиться с маневром на повороте".

Впрочем, нынешнее происшествие — не единственное, которое происходило на репетициях парадов и непосредственно на праздничных маршах. 10 лет тому назад, в августе 2008 года, в нескольких метрах от принимавшего тогда парад президента Виктора Ющенко, посреди Крещатика заглохла реактивная установка залпового огня "Град".

Корреспонденты "Сегодня", вместе с тысячами зрителей, были очевидцами этого курьеза. Тогда "Град" остановился напротив Главпочтамта, постоял полминуты, снова-таки завелся и после этого двинулся дальше.