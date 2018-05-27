Нью-Йорке напомнили о том, сколько времени осталось у голодающего Сенцова

Сегодня, 12:23

На акции присутствовал лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев

Фото: facebook.com/andrei.zagdansky
Фото: facebook.com/andrei.zagdansky

В Нью-Йорке на Таймс-сквер активисты организовали мероприятие в поддержку незаконно осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова, объявившего 14 мая голодовку, главным требованием которой является освобождение украинских политических заключенных. Фотографии со зрелищной акции на странице в соцсети Facebook обнародовал один из активистов Андрей Загданский.

Несколько участников акции оделись в тюремные робы и сели посреди улицы с песочными часами в руках.

"Время истекает для Олега Сенцова из-за бессрочной голодовки. Время истекает для всех политических заключенных. Время истекает для тех, чьи права и человеческое достоинство унижены. Время истекает для нашей общественности, если будем и дальше игнорировать агрессию России против Украины и всего свободного мира", – говорится в заявлении активистов.


Фото: facebook.com/andrei.zagdansky

Фото: facebook.com/andrei.zagdansky

Фото: facebook.com/andrei.zagdansky

Фото: facebook.com/andrei.zagdansky

Фото: facebook.com/andrei.zagdansky

Фото: facebook.com/andrei.zagdansky

Фото: facebook.com/andrei.zagdansky

Фото: facebook.com/andrei.zagdansky

Ранее мы сообщали о том, что Сенцов объявил бессрочную голодовку и заявил о намерении голодать "до конца". 21 мая его адвокат Дмитрий Динзе обнародовал письмо режиссера, который пытается добиться не своего освобождения, в которое он уже не верит, а освобождения других политических пленников из российских тюрем.

Вчера, 26 мая сестра Сенцова Наталья Каплан сообщила, что "на данный момент состояние у Олега стабильное, то есть ни хорошо ни плохо", – сказала она. 

Уполномоченный по правам человека Верховной Рады Украины Людмила Денисова обратилась к вице-президенту Международного комитета Красного Креста с просьбой поспособствовать визиту представителя организации к украинским политзаключенным Олегу Сенцову и Александру Кольченко для проверки их состояния. 
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Источник:

УНИАН

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