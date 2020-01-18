О чем мечтают и какие цели на 2020 год ставят перед собой украинцы: результаты опроса

Соотечественники обещают себе изучать языки и больше путешествовать

Поехать в путешествие, выучить иностранный язык и наконец-то заняться спортом. Новый год традиционно побуждает людей ставить цели и мечты на следующие 12 месяцев. Какие самые заветные желания украинцев и насколько реально воплотить их в жизнь – решили выяснить новости "Сегодня".

По традиции, в Новом году мы обещаем себе стать лучше. "Сегодня" спросили на улицах Киева о планах украинцев на 2020 год. А чуть ниже расскажут, как от мечты перейти к ее воплощению.

Большинство опрошенных граждан в новом году планируют наконец выучить английский язык.

"Чтобы путешествовать, чтобы работать, для коммуникации. И не только английский. Желательно два каких-то иностранных языка знать", – рассказала нам Ольга, жительница Киева.

Чтобы общаться свободно хотя бы в декабре, начинать надо уже сейчас. Стоимость занятий стартует от полутора тысяч в месяц.

Татьяна Джемула, завуч английской школы:

"Два урока в неделю, при такой интенсивности за год можно выучить до очень хорошего уровня языка".

Второй пункт в планах украинцев – путешествия. Особенно популярен пляжный отдых недалеко от родины.

"Хочу в Барселону или в Сент-Себастиан в Испанию. Потому что там красиво и потому что в ней писал мой любимый писатель. Пляжи, атмосфера и вкусная еда", – говорит жительница Киева Александра.

Испания – наиболее востребованное европейское направление, рассказывают в турагентстве. Но о жилье и билетах стоит позаботиться заранее – так сэкономите.

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Олег Кулик, директор сети турагентств:

"Для пляжного отдыха совмещенного с экскурсионным идеальное время – июнь, июль, август. Это обойдется 300-400 долларов на человека. В начале сезона или в конце".

На третьем месте спорт. Немало соотечественников в новогоднюю ночь пообещали себе регулярно посещать тренажерный зал.

"Это помогает дисциплине, для поддержания духа, для поддержания своего тела, своего здоровья", – говорит Рамез, житель Киева.

Однако важна не сложность тренировок, а системность нагрузок.

Дмитрий, фитнес-тренер:

"Если это новичок, человек, который приходит первый раз в зал, ему нужно начинать хотя бы с двух раз в неделю. Если человек уже занимался раньше, особенно, долгое время, оптимально это три раза в неделю".

А вот избавиться от лишних кило поможет не только физкультура, но и правильный режим питания без избытка углеводов.

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