О чем Зеленский говорил с Трампом и какие перемены ждут госслужащих: главные события недели

Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

В какую страну, закрытую для всего мира, теперь могут летать граждане Украины, и какие тайны хранило в себе захоронение скифского воина? Читайте ТОП-5 главных новостей страны уходящей недели в специальном материале сайта "Сегодня".

Зеленский и Трамп провели встречу: подробности разговора

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп в ходе встречи в Нью-Йорке 25 сентября обсудили много вопросов. Об этом глава украинского государства сообщил во время общения с представителями украинских СМИ по результатам переговоров.

Речь шла о ситуации на Донбассе и об оккупированном Крыме. Президент Украины проинформировал Дональда Трампа о шагах, предпринятых для прекращения войны, возвращения людей и достижения мира. Дополнительно обсудили реформы и борьбу с коррупцией.

"Сказал президенту США, что это не очень хорошая реклама для Украины, когда все говорят, что страна коррумпирована. Я пригласил Дональда Трампа в Украину, чтобы он приехал и увидел, что у нас действительно демократическая, европейская страна... Хотел бы, чтобы эта "реклама" закончилась. Мы начинаем другую историю", – подчеркнул президент Украины. Владимир Зеленский отметил, что уже проводится работа по преодолению коррупции, в частности принят ряд законов.

Также президенты Украины и США обсудили вопросы энергетической безопасности.

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Мы хотим быть действительно независимыми и иметь много кейсов, чтобы нам никто не выкручивал руки по поводу газа, энергетической безопасности, угля. Все это обсудили", – сообщил глава украинского государства.

Напомним, что ранее американские СМИ сообщили о давлении, которое в телефонном разговоре президент США Дональд Трамп якобы оказывал на Зеленского для возобновления расследования в отношении сына кандидата в президенты от демократов Джо Байдена. И в Вашингтоне, и в Киеве это отрицали.Из-за этого демократы запустили в Конгрессе процедуру импичмента президента США.

Видео: Reuters

Подробнее о скандале вокруг беседы Трампа с Зеленским вы можете узнать в статье "Импичмент Трампу: почему из-за звонка Зеленскому президента США могут отправить в отставку" на нашем сайте.

Секретарь СНБО Данилюк уходит в отставку

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк подтвердил, что подал заявление об отставке с занимаемой должности. Об этом он написал в Facebook.

"Информацию относительно заявления о моей отставке подтверждаю. Остаюсь на работе до решения президента", – написал чиновник.

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Как сообщали новости "Сегодня", в Офисе президента уже прокомментировали ситуацию вокруг отставки Данилюка.

"По информации об отставке Александра Данилюка с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины сообщаем: соответствующее заявление Александр Данилюк написал на имя президента Украины перед началом рабочего визита Владимира Зеленского в США для участия в 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Президент рассмотрит ее по возвращении в Киев", – говорится в сообщении.

Как известно, ранее он работал министром финансов, но был уволен с должности в июне 2018 года. 28 мая 2019 года Александр Данилюк был назначен главой СНБО соответствующим указом президента. Также позже Зеленский изменил состав СНБО.

Одно из самых закрытых государств мира упростило въезд украинцам

Вскоре после того, как Украина подписала соглашение о безвизе с Эквадором, украинцам станет значительно проще попасть и в Саудовскую Аравию, которая считается одним из самых закрытых государств мира.

Как сообщил на своей странице в Facebook 26 сентября начальник Государственной миграционной службы Украины Максим Соколюк, речь идет о 90-дневных туристических визах.

"Украинцы тоже входят в перечень стран, гражданам которых разрешено получение туристической визы", – пишет он.

Если прежде туристы могли посетить Саудовскую Аравию только по групповой визе либо как религиозные паломники – в Мекке и Медине находятся две главные святыни мусульманского мира, – то сейчас для этого будет достаточно получить электронную визу по прилете в эту ближневосточную страну, утверждает Соколюк.

Визовая либерализация с Саудовской Аравией вступит в силу 28 сентября.

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Напомним, ранее в этом году стало известно, что за два года действия безвизового режима Украины со странами Европейского союза и Шенгенской зоны украинцы совершили более 33 миллионов поездок за границу.

Госслужащие останутся без рангов и доплат: что изменится с реформой госслужбы

Верховная Рада приняла реформу госслужбы, а в понедельник ее уже подписал президент. В списке изменений — отказ от доплаты за дополнительную нагрузку, возможность стать чиновником по контракту и ликвидация рангов. "Сегодня" выяснили, что ждет госслужащих в будущем.

Закон ВР утвердила в минувшую пятницу. Он затронет работу 19 министерств, 24 служб и столько же госагентств, а также четырех инспекций. В целом документ отразится на жизни 240 тысяч госслужащих. Одним из главных новшеств станет контрактная служба. Договор с работником органы власти будут заключать на три года (изначально хотели на 5 лет) и прописывать конкретные ожидания от его работы. Также хотят ввести повышение ответственности чиновников за результат их работы (так называемый KPI).

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Изменятся также и правила начисления зарплаты. Например, уйдут в прошлое доплаты за дополнительную нагрузку, а также надбавка за ранги госслужащих, которые, кстати, также отменят.

Части своих полномочий лишилась Комиссия по вопросам высшего корпуса госслужбы, отвечающая за организацию конкурсов на ряд высокопоставленных должностей (министры и их замы, главы Конституционного и Верховного судов, Государственной судебной администрации). У комиссии заберут право увольнять этих людей или переводить на другие должности. Кроме того, если раньше комиссия после конкурса предлагала победителя отбора и кандидата, который занял второе место, то теперь может рекомендовать до 5 человек. Чтобы решения этого органа были законными, раньше нужно было присутствие двух третей его состава (8 человек из 12), а сейчас хватит и половины. Наконец, новая норма предлагает, чтобы на госслужащих не распространялся Кодекс законов о труде (КЗоТ) — действовать на них будет только новый закон.

Все подробности будущей реформы читайте в специальном материале "Госслужащие останутся без рангов и доплат: что изменится с реформой госслужбы".

Запорожские археологи обнаружили захоронение скифского воина

Исследуя небольшой холм на Мамай-горе, запорожские археологи нашли неразграбленное захоронение скифского воина.Как сообщили ученые на своей Facebook-странице "Мамай-гора", для обнаружения этой могилы потребовалось 32 года исследований.

В ходе исследований археологи вручную открыли траншею шириной два метра на глубину в 1,2 метра – здесь был зафиксирован ров с остатками костей животных и мелкими обломками амфор — признаки поминальной тризны, характерной для скифов и представителей других древних культур.

В дальнейшем было обнаружено два скифских погребения. В центре насыпи отмечен мощный пропал красного цвета – он перекрывал могильные пятна двух ям.

Судя по размерам ям, одно из захоронений было центральным, а другое – сопроводительное. Сначала ученые взялись за исследование сопроводительного захоронения и получили совершенно неожиданные результаты.

На дне лежал скелет – как показала антропологическая экспертиза, юноши в возрасте 18-20 лет. Он был всадником, мастером как ближнего, так и дальнего боя: об этом свидетельствует инвентарь, который сопровождал его в загробной жизни.

В частности, в его могиле нашли обломки костяных псалиев и застежки для конской узды, а также железный боевой топор, бронзовые и костяные стрелы, короткий скифский меч акинак с золотыми обкладками рукоятки, гардой и колпачком для острия.

"Юноша этот был не только воином, но и франтом – он любил украшения. В районе шеи и головы нашли бусы из стеклопасты, подвески из зубов благородного оленя, золотую серьгу и золотую подвеску с меловой вставкой", – рассказали археологи.

Это захоронение находилось рядом с другим, значительно большим по размерам. Оно, к сожалению, было полностью разграблено, скорее всего, еще в древности. Было найдено лишь одно острие стрелы и обломки костей.

Похоронен был мужчина пожилого возраста. Не исключено, что сопроводительное захоронение юноши 18−20 лет могло принадлежать оруженосцу выдающегося вождя.

"Кроме уникального инвентаря, этот комплекс имеет и дополнительную научную ценность, так как углубляет время зарождения скифского могильника на Мамай-горе в VI в. до н.э. Большинство памятников здесь принадлежит IV-III вв. до н.э.", — рассказали исследователи.

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