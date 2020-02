О диджитализации в Украине: интервью с CEO IT-рекрутингового агентства Екатериной Осадчук

Украина все больше уходит в онлайн, все сферы деятельности диджитализируются. У нас скоро могут появиться собственные электронные деньги, электронная акцизная марка и многое другое. Екатерина Осадчук, CEO IT-рекрутингового агентства Indigo в интервью "Сегодня" рассказала о процессе цифровой трансформации общества, бизнеса и профессий.

- Диджитализация в Украине – это инициатива правительства. Расскажите, что вообще сама по себе представляет диджитализация? Какие сферы она может затронуть?

- Изобретения толкают человечество вперед. Еще сравнительно недавно белье стирали вручную у реки, слали почтовых голубей, выписывали газеты и оплачивали коммунальные услуги в отделении почты. Теперь же все автоматизировано – жить стало куда проще. Вот такой же удобной и доступной должна стать жизнь в сфере получения услуг благодаря их оцифровке. Вы пользуетесь Приват24? Это уже диджитализация банковских сервисов.

Диджитализация или цифровая трансформация – это упрощение доступа к информации и упрощение получения услуг. Когда, не выходя из своего смартфона, можно проголосовать на выборах, оплатить коммунальные услуги, проверить оценки ребенка в школе, получить рецепт на лекарство. Наше государство планирует перевести эти и другие услуги в цифровой формат. Уже запущено приложение "Дія", задача которого предоставить легкий доступ к 120 услугам. Первый результат – это электронные права и техпаспорт. И как водитель, я теперь могу не бояться получить штраф из-за оставленного дома водительского удостоверения – теперь документ можно показать в приложении.

Также можно будет получить свидетельство о рождении ребенка без мытарств по нескольким инстанциям, и множество других услуг. Если все задуманное получится, то удастся уйти от бюрократии, а значит, во многом и от коррупции. Это значительно упрощает жизнь людей, согласитесь.

- А есть опыт других стран, у которых получилось?

- Не нужно далеко ходить, а точнее ездить. В Эстонии практически любую государственную услугу люди могут получить онлайн. За время работы цифрового правительства в Индексе восприятия коррупции (проводится официальный рейтинг) Эстония поднялась с 27‑го на 18‑е место. К слову, Украина в этом списке занимает 126 позицию из 180.

Граждане Эстонии имеют, так называемый, цифровой профиль, в котором есть необходимая информация для упрощения получения услуг – от голосования на выборах до покупки билета на поезд по студенческому, потому что в базе будет информация о том, что человек учится в университете.

Также есть и медицинская информация. Если человек вызывает скорую помощь, то сотрудники скорой уже, выезжая к нему, могут ознакомиться с медицинскими данными и предположить причины недомогания. Если понадобится операция, то по дороге в больницу медперсонал заполнит все данные и врачи клиники будут видеть к чему готовиться, включая аллергию на препараты, перенесенные ранее операции и тому подобное.

Удобно? Идеально, я считаю. Да, это предполагает большую ответственность за защиту данных. В Эстонии данные не хранятся на одном сервере и объединяются специальной программой. Также есть копия данных на сервере в Люксембурге. Кроме удобства это экономит бюджет страны. Переход сферы государственных услуг в цифровую среду позволяет экономить Эстонии до 2% ВВП. И это небольшая страна в сравнении с Украиной.

- Что необходимо, чтобы внедрить все эти идеи цифровой трансформации?

- Для внедрения любой трансформации – как на уровне компании, так и на уровне государства – нужна воля руководства, а также бюджет и, безусловно, люди. Конкретно для цифровой трансформации на уровне государства дополнительно необходимы интернет в каждом уголке страны и цифровая грамотность. Создано Министерство цифровой трансформации – то есть воля руководства страны на изменения есть.

Правительство подписало с Европейским Союзом программу, согласно которой Украине будет выделено 25 миллионов евро для поддержки этой инициативы. В том числе, насколько известно, часть денег пойдет на улучшение доступа к интернету и повышение цифровой грамотности населения. Например, для того, чтобы бабушка в селе могла элементарно воспользоваться планшетом в отделении почты.

Саму программу "Дія" разрабатывала одна из крупнейших аутсорсинговых компаний Украины, которая работает с мировыми продуктами – EPAM.

- То есть, у наших специалистов достаточно опыта для работы над такими задачами?

- Если вы имеете в виду разработку приложений, таких как "Дія", – безусловно достаточно. Наши IT-компании создают продукты мирового уровня. Например, приложение Allset, которое используется в 12 американских городах, позволяет бронировать столики в ресторанах, проводить онлайн-оплату заказа и оставлять чаевые. Сервисом грамматики английского языка Grammarly пользуются более 20 миллионов пользователей во всем мире каждый день. GitLab – платформа для сотрудничества разработчиков и специалистов техобслуживания, имеет более 100 корпоративных клиентов по всему миру.

Это только несколько примеров. 18 IT-компаний, основанных в Украине или с крупными офисами разработки в нашей стране, попали в рейтинг Global Outsourcing 100. То есть в рейтинг лучших в мире поставщиков услуг аутсорсинга. Цифры говорят сами за себя – наших специалистов, компании и продукты ценят на мировом рынке. У нас достаточно опытных специалистов.

- Многие сейчас мечтают переучиться на айтишника. Какие есть за и против? Мифы и правда о зарплатах? Сколько в среднем получают в IT и на старте, и в процессе карьеры?

- За – если это соответствует способностям ребенка. Против – если в профессию хотят идти только из-за зарплаты.

Не существует какой-то универсальной IT-специальности, чтобы сказать – средняя зарплата в IT такая-то. Например, 7610$, как в нашумевшей недавно новости, которая ввела в заблуждение большую часть аудитории – цифры были взяты из обзора заработных плат топ-менеджеров в IT и некорректно интерпретированы, как средняя зарплата IT специалиста.

Есть разные роли, разные технологии, разный уровень знаний и навыков. Может быть зарплата в $300, может $1000, $3000, $5000 и $10000, если ты, например, директор IT компании. В целом, нужно понимать, что разработчики – это люди, которые находятся в Украине, но работают, чаще всего, на компании из других стран. И IT-компании в Украине конкурируют за технические таланты не только на уровне нашей страны, но и должны в какой-то степени учитывать ситуацию на мировом рынке труда. Так, например, в Канаде 800 тыс. разработчиков и на текущий момент им, чтобы покрыть потребности, не хватает еще 162 тыс.. Конечно, страна создает приятные условия для переезда наших IT-специалистов. Так же и Израиль, и некоторые европейские страны.

Соответственно, спрос определяет предложение. В том числе, в заработных платах. Такие страны как США, Канада, Израиль предпочитают создавать технические команды в Украине, потому что это экономит их бюджет на зарплаты, офисы и налоги.

- На каких специалистов спрос в IT?

- Востребованность специалистов тесно связана с общими трендами. Большой рост информации, требует ее обработки и анализа. Активно развиваются Data Science и Machine Learning, которые помогают собирать данные о пользователях, анализировать их, строить алгоритмы для максимальной персонализации услуг и простоты интерфейса. Также данные нужно где-то хранить, поэтому востребованы интеграторы облачных сервисов. Растет количество пользователей смартфонов, соответственно – и количество мобильных приложений. Востребованы мобильные разработки.

Для всех уже стало привычным делать платежи с помощью смартфона или каких-либо онлайн-сервисов, а значит, важно обеспечить цифровую безопасность денег и информации в целом. Появляются технологии CyberSecurity, и как результат — постепенно возрастают запросы на CyberSecurity-специалистов. Мы активно делаем покупки и заказываем услуги в интернете, соответственно – нужны разработчики таких решений – веб-сайтов, интернет-магазинов.

- Насколько перспективна и престижна сейчас работа в IT сфере?

- В прошлом году конкурс в ВУЗы на IT-специальности составил 3,5 человека на место. Профессия становится все популярнее. Но все же больше всего студентов в прошлом году поступили на филологию, право и менеджмент – не IT. В то же время статистика на сайте "Освитория" говорит, что 66% студентов, набравших наибольшее количество баллов по ВНО, поступили именно на информационные технологии.

