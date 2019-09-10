О "Радио Свобода" сняли документальный фильм

Документальный фильм к 65-ой годовщине основания украинской редакции "Радио Свобода" презентовали сегодня в Киеве.

Это проект Руслана Тарасова под названием "Радио Свобода: от Холодной войны к "постправде".

Лента рассказывает, как "Радио Свобода" вещало на страны с тотальной цензурой (в том числе СССР), и как благодаря станции не только мир, но и граждане этих стран узнавали, что в их государстве происходит на самом деле.

"Украинская редакция "Радио Свобода" работала, работает и будет работать, скорее всего – не благодаря, а вопреки. Потому что все время надо противостоять вызовам, все время надо подавать взвешенную, сбалансированную информацию", – говорит главная продюсер украинской редакции "Радио Свобода" Наталья Симонина.

Посмотреть кино об истории создания и становления легендарного "Радио Свобода", а также о том, как удалось редакции выйти из подполья, пришло немало людей. На презентацию пришла и шеф-редактор "Радио Свобода" в Праге, которая рассказала о тех временах, когда их обвиняли в пропаганде и лжи.

"Я хочу посмотреть кино, и очень взволнована. Я думаю, что люди, которые имеют страхи, боятся свободы слова, всегда будут обвинять такие организации как медиа, как "Радио Свобода", которые борются с пропагандой", – заявила вице-президент и главный редактор радио "Свободная Европа"/ "Радио Свобода" Дейзи Синделар.

Их называли радио-диверсантами. Но они первые, кто сообщил об аварии на Чернобыльской АЭС, и о провозглашении Украины независимым государством. Обо всем этом, и не только – в ленте "Радио Свобода: от Холодной войны к "постправде". А посмотреть ее можно будет пока на канале "Радио Свобода" в youtube.

Между тем, Офис президента Украины запускает работу Совета по вопросам свободы слова при президенте.

А в прошлом году в Раде зарегистрировали законопроект о введении уголовной ответственности за клевету в СМИ. Они предлагают штрафовать на десятки тысяч гривен. Также за клевету в интернете депутаты хотят карать тюрьмой.

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