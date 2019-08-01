Безопасность – это важный вопрос, который беспокоит каждого украинца. Одним из лучших способов защитить себя, свое здоровье или имущество является страхование

О ситуации и перспективах на страховом рынке Украины – от ведущего страховщика Украины https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/Jacob%20Westerlaken5.jpg https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/Jacob%20Westerlaken5.jpg 2019-08-01T08:00:00+03:00 Украина Безопасность – это важный вопрос, который беспокоит каждого украинца. Одним из лучших способов защитить себя, свое здоровье или имущество является страхование

Виллем Якоб Вестерлакен, директор IIC Ukrainе B.V., представитель акционеров и председатель Наблюдательного совета СК ПРОВИДНА, рассказал о ситуации и перспективах на страховом рынке Украины, о ключевых услугах и нововведениях в компании.

- Как бы вы оценили итоги первого полугодия для ПРОВИДНОЙ? Станет ли 2019-й годом роста для компании и следует ли ожидать новых инвестиций?

На 2019 компания приняла стратегию, с реализацией которой успешно справляется. Это – улучшение сервиса для клиентов, развитие рентабельных видов страхования, совершенствование и расширение продуктовой линейки. Компания внедряет IT-инновации. Существенно увеличился портфель добровольных видов страхования – ДМС (добровольное медицинское страхование), страхование от несчастного случая, страхование выезжающих за рубеж и другие. Поэтому итоги первого полугодия оцениваю положительно. Консорциум в этом году делает серьезные вливания, чтобы компания не уменьшала темпы и дальше реализовывала свои новые направления, совершенствовала технологические решения и улучшала обслуживания.

- Есть вопросы к текущему руководства компании? Насколько вы удовлетворены украинским менеджментом?

Задача руководству была поставлена классическая: вывод компании в доходную, рентабельную деятельность. Безусловно, это не быстрый процесс, а продолжительная плановая работа. Финансовая модель 2019 показывает, что результат хороший. Первый квартал этого года ПРОВИДНА закончила с прибылью. Поэтому сегодня я доволен работой топ-менеджеров ПРОВИДНОЙ .

- Сейчас ПРОВИДНА предлагает более 80 видов различных страховых продуктов. Это большой портфель для украинского страхового рынка. Планируете ли вы внедрять новые страховые продукты?

Мы реагируем на клиентский запрос, изучаем насущные потребности наших страхователей. Поэтому, безусловно, компания будет внедрять и новые страховые продукты, и развивать уже существующие. Стремясь развивать страховую культуру и интегрировать соответствующие европейские традиции в ценностную систему украинцев, мы предлагаем простые, понятные и главное – доступные программы страхования. В ПРОВИДНОЙ есть широкая линейка по КАСКО, лучшее в Украине медицинское страхование, новая линейка продуктов по страхованию имущества и жилья. Вскоре будет представлена ​​обновленная линейка с добровольного медстрахования для физических лиц. Отметил бы и еще одно новшество. Компания начала активно внедрять программу по лечению критических заболеваний за рубежом. Клиенты получают возможность покрытия лечения онкозаболеваний, проведение аортокоронарного шунтирования, операций с трансплантацией органов в лучших зарубежных больницах с лимитом ответственности 1000000 евро. Этот сегмент сейчас на начальном этапе, но, уверен, его нужно развивать.

- Как вы считаете, Украина – перспективный рынок для продажи услуг медицинского страхования? Как будет развиваться это направление?

Гражданам интересен такой продукт. Сейчас застраховано менее 5% населения по ДМС, так что есть куда расти. Развитию этого рынка способствует и государственная медреформа. По ДМС ПРОВИДНА уже много лет удерживает лидерство в корпоративном сегменте. Высокие стандарты, сильный менеджмент, большие и обоснованные амбиции руководителей по развитию направления – кстати, все это мотивировало нас, будущих акционеров, еще на этапе принятия решения о приобретении нами компании. Уверенно могу сказать, что мы не ошиблись с выбором. По итогам 5 месяцев 2019 объем выплат страховых возмещений по ДМС составил 125 600 000 гривен, это на 21% больше чем за аналогичный период прошлого года. Сумма страховых премий по ДМС выросла на 27% и составила 242 млн грн. В ближайших планах – расширение и укрепление позиций в этом виде страхования среди физлиц. ПРОВИДНА ищет оптимальные решения, чтобы обеспечить необходимое покрытие, и чтобы это не было слишком дорого.

- Изменился ли тренд превалирования обязательной "автогражданки" на страховом рынке?

"Автогражданка" пока самый большой сегмент рынка в Украине. Но тренд меняется, постепенно увеличивается спрос в сторону добровольных видов. Растет интерес к страхованию от несчастных случаев, к страхованию имущества и здоровья, в КАСКО. В ПРОВИДНОЙ клиенты могут выбрать различные варианты и быть уверенными в качестве обслуживания.

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- Насколько популярны сейчас электронные формы договоров страхования? Что делает в этом направлении компания? Для кого доступен такой сервис?

Электронные договора – один из ключевых сегментов, которыми занимается ПРОВИДНА в сфере инноваций. У компании есть собственная команда разработчиков, создана мощная IT-платформа. Сейчас ключевые розничные продукты можно выписать онлайн и предоставить потребителю готовый продукт. Это быстро и удобно. По электронным полисам ОСАГО ПРОВИДНА входит в ТОП-5 рейтинга украинских страховщиков, – это большое достижение. Считаю, что за этим будущее страхового рынка. Мы отходим от бумажных носителей, договоры автоматически выписываются и тут же попадают в учетную систему страховой компании. Важно, что при таком оформлении полностью исключается фактор страхового мошенничества, поскольку точно известно, когда оформлен полис, когда оплачен. Так что с одной стороны электронные полисы – это удобство для клиентов, а с другой – безопасность страховщиков.

- Не секрет, что люди сейчас больше всего ценят свое время и качественный сервис. Как с такими задачами справляется ПРОВИДНА? Какие еще нововведения планируете внедрять, чтобы улучшить обслуживание?

Кроме проекта по электронному страхования уже запустили и усовершенствуют мобильное приложение для клиентов ДМС, благодаря которому они получают быстрое и удобное медицинское обслуживание. Сейчас на рынке качество сервиса – ключевой фактор. Люди стали более осведомленными и уже не гонятся за низкой ценой, а смотрят на качество. Для ПРОВИДНОЙ важно получать от клиентов обратную связь по предоставленным услугам. Компания проводит опросы. Есть определенные метрики, по которым оценивается качество работы компании как на этапе продаж, так и на этапе урегулирования. Это позволяет значительно улучшить сервис, быть с людьми в диалоге.

- Два года назад вступил в силу безвизовый режим между Украиной и странами Евросоюза, и украинцы стали активнее ездить за границу. Стало ли туристическое страхование как вид более перспективным? И в силу обратного тренда – рассматриваете Вы иностранцев, как потенциальных клиентов?

В 2018-2019 году отмечается очень активный спрос на страховые продукты для выезжающих за границу. Линейка ПРОВИДНОЙ здесь очень разнообразна и с различным покрытием. Рост этого вида страхования в компании превышает 140% относительно 2018 года. У компании есть надежный партнер, который дает наибольшее покрытие клиник в разных странах и помогает решать сложные вопросы. Например, по ДТП с пострадавшими. Я знаю, что раньше страховка для украинских путешественников была скорее формальностью, люди не слишком доверяли и не обращались при необходимости за помощью. Сейчас же стали понимать, что этот инструмент работает, и они могут рассчитывать на качественную услугу. Соответственно, чувствуют себя защищенными, и это важно.

Что касается страхования иностранцев в Украину, то такой спрос тоже есть. В компании сделали несколько программ для иностранных студентов, которым обычно сложно ориентироваться в медучреждениях. Шире – с амбулаторным, медикаментозным покрытием. Или просто помощь при любых несчастных случаях. Хороший сервис предоставляют и для иностранцев, работающих в украинских компаниях. Сотрудничают с клиниками, где ведется прием на английском.

- Как бы вы оценили состояние украинского страхового рынка? Как он будет развиваться? Влияет на рынок политическая ситуация в нашей стране?

Рынок Украины еще растет. Есть достаточно серьезный потенциал как в городах, так и в регионах. Есть ниши для всех страховщиков по увеличению своих объемов и количества клиентов. Серьезному развитию поспособствует диджитализация, внедрение европейских стандартов страхования. Дает свои плоды и работа по популяризации страхования, по повышению доверия к выплатам. При любой политической ситуации нужно искать возможности конструктивного развития бизнеса, а страховщикам активнее работать с властью.

- Как клиенту не прогадать с выбором страховой?

Госрегулятор жестко контролирует работу страховщиков, ужесточает требования к платежеспособности. Поэтому количество страховых уменьшается. Около 30 компаний за I квартал 2019 года ушли с рынка. Мы считаем, что это работа правильная. Страховщиков будет меньше, но они будут более надежными. Что касается выбора компании, то к нему нужно подходить очень тщательно – смотреть на рейтинги, отзывы и жалобы.

- Планирует ли консорциум IIC расширять свое присутствие в Украине? Какие проекты реализуются сейчас в других странах, где есть представительства IIC Group?

IIC Group объединил усилия группы инвесторов, направленные на развитие страхования и социального обеспечения в Восточной Европе и странах Черноморского региона. В настоящее время кроме Украины мы работаем в Нидерландах, Словении, Грузии, Болгарии и еще в нескольких странах. Я неоднократно говорил, что ПРОВИДНА занимает достойное место среди других наших инвестиционных проектов. Также, хочу отметить положительные результаты совместной работы с Лигой страховых организаций Украины и Моторного (транспортного) страхового бюро Украины по внедрению европейских страховых стандартов на страховом рынке Украины.

Что касается расширения присутствия в Украине, мы довольны результатами инвестиций и готовы и дальше инвестировать в страховой сектор экономики страны, но сейчас сфокусированы исключительно на развитии СК ПРОВИДНА.

О компании.

Сегодня СК ПРОВИДНА – одна из крупнейших компаний украинского страхового рынка, которой доверяют более 1 миллиона ее страхователей, значительная часть которых – это крупные международные и отечественные компании, посольства зарубежных стран.

ПРОВИДНА награждена "Финансовым Оскаром 2018" сразу в двух номинациях – "Лидер медицины" и "Автостраховщик года. Автогражданка".

ПРОВИДНА в ТОП-10 страховщиков – плательщиков налогов.

ПРОВИДНА предлагает 80 видов различных страховых продуктов.

Контакт-центр: 0 800 50-45-45

providna.ua

Автор: Маргарита Новикова

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