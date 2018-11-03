Объединение украинской Церкви: Филарет назвал дату и место

Предстоятель УПЦ КП озвучил свои догадки насчет того, где и когда может состояться Объединительный собор

Назначить дату Архиерейского собора, на котором православные церкви Украины смогут принять решение об объединении и избрать нового – единого – предстоятеля, могут только в Константинополе, заявил глава Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет в эфире "Радіо Свобода".

"Это зависит не от нас, а от Вселенского патриарха. Потому что он должен назначить на этот собор своего представителя", – объяснил он, выразив надежду на то, что это будет в ноябре.

Но несмотря на то, что Объединительный собор будет созван по решению Константинополя, председательствовать на нем будет не его представитель, а украинские архиереи, добавил Филарет.

И хотя пока что официальной информации о места проведения этого мероприятия нет, у предстоятеля УПЦ КП есть догадки, где оно может пройти.

"Мы считаем, что Архиерейский собор будет проходить в Софийском соборе", – сказал Филарет, подчеркнув, что украинские церкви уже готовятся к историческому Собору.

Напомним, что единая поместная православная церковь в Украине после Объединительного собора будет называться Украинской православной церковью.

Кроме того, Филарет уже объяснял, от кого будет зависеть решение о переходе приходов в единую Украинскую православную церковь.