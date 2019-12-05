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Обещал закрыть дело за 150 тысяч долларов: суд избрал меру пресечения экс-чиновнику ГПУ

5 декабря, 20:04

По данным источников, речь идет о бывшем начальнике Главного следственного управления ГПУ Игоре Щербине

Обыск у подозреваемого

Обыск у подозреваемого / Фото: НАБУ

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшему начальнику Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины, которого подозревают в мошенничестве и пособничестве в предоставлении неправомерной выгоды за закрытие уголовного производства. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Суд частично удовлетворил ходатайство детектива НАБУ (Национального антикоррупционного бюро Украины), согласованное прокурором САП, и применил к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 2,13 млн грн залога", - говорится в сообщении.

Напоминается, что бывшему служащему инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190 (Мошенничество), ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 (Пособничество в предоставлении неправомерной выгоды) УК Украины.

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Напомним, 3 декабря в НАБУ заявили о задержании экс-начальника Главного следственного управления ГПУ и предпринимателя в сфере строительства по подозрению в возможном мошенничестве и пособничестве в предоставлении неправомерной выгоды руководителю одного из правоохранительных органов.

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Фото: скриншот

По данным источников, речь идет, в частности, о бывшем начальнике Главного следственного управления ГПУ Игоре Щербине, которого СМИ связывают с директором Государственного бюро расследований (ГБР) Трубой.

Следствие установило, что бывший чиновник ГПУ при посредничестве предпринимателя в сфере строительства требовал от одной из столичных компаний-застройщиков 150 тысяч долларов неправомерной выгоды якобы для дальнейшей передачи руководителю одного из правоохранительных органов. Тот в обмен на деньги якобы должен был обеспечить закрытие уголовного производства, которое расследуется территориальным управлением этого органа относительно действий упомянутой компании.

В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что "правая рука" директора Госбюро расследований якобы заподозрен во взяточничестве, и призвал депутатов срочно принимать закон о ГБР.

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НАБУ антикоррупционный суд ГБР

Источник: Сегодня

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