Обеспечение жильем переселенцев-участников АТО: Зеленский встретился с активистами

/ Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский пообещал разработать программу обеспечения жильем внутренне перемещенных лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Об этом по итогам встречи с президентом сообщил в Facebook глава общественного движения участников антитеррористической операции (АТО) и граждан с временно оккупированной территории Вячеслав Серпокрылов.

"Встреча с президентом Владимиром Зеленским состоялась. Очень конструктивная и позитивная. Все наши предложения были президентом учтены. Президент уже имеет видение решения нашего вопроса и готовит программу по обеспечению жильем (пути финансирования). Взял паузу в один месяц. Договорились через месяц, что Владимир Зеленский представляет нам эту программу", – написал Серпокрылов.

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По его словам, участники встречи также договорились о политическом решении работать дальше с Министерством финансов и Министерством социальной политики, чтобы по результатам выполнения государственного бюджета на 2019 год перераспределить средства на финансирование постановления правительства №280 от 18 апреля 2018 года.

"Президент пообещал дать сигнал соответствующим министерствам", – написал Серпокрылов.

Как сообщалось, Кабинет министров постановлением №280 в 2018 году утвердил порядок выплаты денежной компенсации на получение жилья внутренне перемещенными лицами, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Согласно порядку, денежная компенсация переселенцам выплачивается в полном объеме в порядке очередности постановки на квартирный учет за счет субвенции из госбюджета местным бюджетам.

Ранее сообщалось, что Рада приняла закон по участникам АТО с инвалидностью.

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