Обидел учителя — штраф: Рада пытается защитить учителей, а родители школьников паникуют

Педагогов хотят оградить от насилия. Родители: учителя могут злоупотреблять нормой

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

В нашей стране могут ввести внушительные штрафы за обиду учителей. Причем наказывать в этом случае хотят даже детей — через их родителей. Об этом идет речь в зарегистрированном на днях законопроекте об обеспечении защиты научных и педработников.

Авторы документа прямо заявляют, что принимают меры из-за недавних событий: в январе этого года в столице отец школьника избил учителя физкультуры, в прошлом году, тоже в Киеве, восьмиклассник ранил ножницами учительницу информатики, а через пару дней в Полтаве мать ученика набросилась на педагога младших классов. Это

последствия бесправия учителей, уверены авторы проекта, а потому те нуждаются в дополнительной защите.

Уберечь учителей хотят, выписывая крупные штрафы обидчикам. За угрозу, оскорбление, преследование педагогов и научных сотрудников, в том числе и в интернете, предлагают взыскивать с обидчика 5100 грн. Если участников запугивания несколько или оно повторное — сумма вырастет до 10,2 тыс. грн. Побои без телесных повреждений станут поводом для такого же штрафа. В случае рецидива или группового избиения — 20,4 тыс. грн. За гонения на педагога, по документу, придется отвечать даже детям — если школьник от 14 лет позволит себе унижать или бить учителя, его родителям грозит штраф от 5,1 до 10,2 тыс. грн. Также в этом же проекте депутаты решили установить ответственность за употребление алкоголя или наркотиков в учебных заведениях: штраф в 10,2 грн, за повторный случай в течение года — 20,4 тыс. грн.

Если последняя идея позитивно воспринялась общественностью, то все остальные нормы документа оценили неоднозначно. Многие родители считают, что в случае принятия закона педагоги будут ним злоупотреблять.

"Нормой удобно запугивать неугодных, к примеру тех, кто не сдает деньги", — считает киевлянка Ольга Винух.

"Если ребенок попытается от учителя добиться выдачи домашнего задания — это можно трактовать как преследование. А если на родительском собрании родители вместе пойдут против учителя, то это уже "групповуха" и дороже", — добавляет сопредседатель общественной организации "Батьки SOS" Елена Бондаренко.

Юристы же отмечают несоответствие документа главному закону.

"В Конституции сказано, что граждане имеют равные права и равны перед законом, что не может быть привилегий и ограничений по расовому признаку, цвету кожи и так далее. А здесь вводится отдельная каста высших людей — педагогов, которых нужно уважать больше других, а тех, кто не уважает — штрафовать", — считает юрист Роман Корсун.

А вот учителям идея по душе.

"Дети и родители не уважают профессию учителя и унижают педагогов. Штрафы станут хоть каким-то рычагом влияния и будут сдерживать агрессию против нас", — считает учитель английского языка Виктория Лесниченко, но добавляет, что вряд ли учителя будут обращаться к законникам часто, только в самых вопиющих случаях.

Напомним, ранее "Сегодня" писали о том, как впервые в Украине школьника судили за буллинг учителя. Травля учителя проявлялась в систематических оскорблениях и психологическом давлении со стороны ученика.

В то же время целый класс одного из львовских лицеев просится на дистанционное обучение. Все из-за ученика, который, по словам сверстников, бьется, ругается и мешает учиться всем.

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