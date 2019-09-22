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Облачно и прохладно: синоптики рассказали о погоде в воскресенье

22 сентября, 09:52

В нескольких областях прогнозируют мелкий дождь

/ Фото: Pixabay

В воскресенье, 22 сентября, в Украине ожидается переменная облачность, в нескольких областях на востоке будет мелкий дождь. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, в западных областях страны температура воздуха будет достигать от 18 до 20 градусов по Цельсию. Несмотря на облачность, дождя не будет.

В центре Украины синоптики прогнозируют температуру от 17 до 20 градусов. Также с переменной облачностью и без дождя.

В Киеве днем осадки не ожидаются, а температура в столице будет составлять от 17 до 19 градусов.

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На севере, а именно в Черниговской и Сумской области будет мелкий дождь.

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Также мокро будет и в восточных областях. Синоптики советуют брать зонтики жителям Харьковской, Луганской и Донецкой области. Температура на протяжении дня будет колебаться от 14 до 16 градусов.

Теплее всего будет на юге страны – от 19 до 23 градусов. Будет сухо, но облачно.

Новости "Сегодня" уже сообщали, что после похолодания, которое пришло в Украину, и даже с прогнозируемыми заморозками, снова потеплеет. Но уже к средине следующей недели снова вернутся настоящие осенние дожди. Синоптики предупредили об изменениях в погоде в ближайшее время.

Кроме того, в результате сильных порывов ветра, которые последние два дня наблюдались в Киеве, были повалены как минимум 26 деревьев. Кроме того, есть немало сломанных веток и даже поваленный фонарь.

Также недавно сообщалось, что этой осенью Украину ждет хороший урожай.

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