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"Областная таможня должна существовать как юрлицо в каждом регионе", – Пудрик

16 октября, 17:03

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"Нынешняя государственная система не сможет полноценно функционировать, объединив таможни и не "тронув" другие правоохранительные органы", - считает эксперт

Объединение таможенных структур в Украине может привести к срыву реформы в соответствующих органах и коллапсу в таможенной системе, в то же время существование таможенных органов как отдельных юридических лиц в каждом регионе обеспечит продолжение качественных изменений. Такое мнение выразил исполняющий обязанности проектора по инфраструктуре Государственного университета фискальной службы Украины – эксперт таможенного права Денис Пудрик, комментируя "Апострофу" постановления КМУ №858 от 02.11.2019 года, которое предполагает переформатирование структуры украинской таможенной службы.

Данное постановление запускает процесс объединения областных управлений в региональные.

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"В Украине никогда не поддерживалась инициатива уменьшения количества областных управлений СБУ, МВД, МЧС или областных налоговых администраций, тогда как таможенные структуры время от времени хотят объединить, что может привести к срыву таможенной реформы, а также коллапсу всей таможенной системы Украины", – заявил он.

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"Таможня должна быть представлена в каждой области Украины как отдельное юридическое лицо, поскольку нынешняя государственная система не сможет полноценно функционировать, объединив таможни и не "тронув" другие правоохранительные органы. Пропадет коммуникация и взаимодействие", – считает эксперт.

По его мнению, подобные инициативы ставят под сомнение эффективное проведение таможенной реформы в Украине и могут стать серьезной ошибкой действующей власти.

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