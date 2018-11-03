Сколько украинцев обманули Польшу, чтобы бесплатно учиться: статистика

Как показало исследование, по "карте поляка" в Польше учится каждый десятый украинский студент

Каждый десятый украинский студент в Польше (3520 из 35584 человек в 2016 году) учится по так называемой "карте поляка" – документу, который подтверждает принадлежность иностранного лица к польскому народу, и гарантирующий ряд преференций.

При этом польские корни есть только у каждого третьего, говорится в исследования украинского аналитического центра CEDOS, в котором приняли участие 1055 украинцев.

Респондентами стали учащиеся на бакалаврской или магистерской программе в Польше и выпускники, имеющие диплом польского вуза.

Так, 67% респондентов признались, что у них нет и не было родственников в Польше, тогда как 31% утверждают, что их бабушка или дедушка были выходцами из этой страны.

Несмотря на это, 58% опрошенных живут в Польше в течение длительного времени – от года до четырех лет.

При этом государственная программа позволяет держателям "карты поляка" с 2014 года получить постоянный вид на жительство, а с 2 сентября 2016 года владельцы карты, которые провели в Польше год, могут получить гражданство.

Кроме того, с 1 января 2017 такие лица могут получать финансовую поддержку в течение первых 9 месяцев проживания в Польше, а обучение в польских вузах для держателей карты бесплатное.

Напомним, что, согласно исследованию польской газеты Rzeczpospolita, в ближайшие месяцы страну покинут до 60% украинцев.

Кроме того, о прогноз о снижении интенсивности трудовой миграции из Украины в Польшу в 2019 году сделал Национальный банк Украины.