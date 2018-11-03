Сколько украинцев обманули Польшу, чтобы бесплатно учиться: статистика

Сегодня, 13:15

Как показало исследование, по "карте поляка" в Польше учится каждый десятый украинский студент 

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Каждый десятый украинский студент в Польше (3520 из 35584 человек в 2016 году) учится по так называемой "карте поляка" – документу, который подтверждает принадлежность иностранного лица к польскому народу, и гарантирующий ряд преференций.

При этом польские корни есть только у каждого третьего, говорится в исследования украинского аналитического центра CEDOS, в котором приняли участие 1055 украинцев.

Респондентами стали учащиеся на бакалаврской или магистерской программе в Польше и выпускники, имеющие диплом польского вуза.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Так, 67% респондентов признались, что у них нет и не было родственников в Польше, тогда как 31% утверждают, что их бабушка или дедушка были выходцами из этой страны.

Несмотря на это, 58% опрошенных живут в Польше в течение длительного времени – от года до четырех лет.

При этом государственная программа позволяет держателям "карты поляка" с 2014 года получить постоянный вид на жительство, а с 2 сентября 2016 года владельцы карты, которые провели в Польше год, могут получить гражданство.

Кроме того, с 1 января 2017 такие лица могут получать финансовую поддержку в течение первых 9 месяцев проживания в Польше, а обучение в польских вузах для держателей карты бесплатное.

Напомним, что, согласно исследованию польской газеты Rzeczpospolita, в ближайшие месяцы страну покинут до 60% украинцев.

Кроме того, о прогноз о снижении интенсивности трудовой миграции из Украины в Польшу в 2019 году сделал Национальный банк Украины.
Польша, заробитчане, студенты, карта поляка, украинцы в Польше

Вы сейчас просматриваете новость "Сколько украинцев обманули Польшу, чтобы бесплатно учиться: статистика". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экономика

Андрей Дещица. Фото: kmu.gov.ua

Дипломат рассказал, сколько украинцев живут и работают в Польше

27 Августа, 19:41

Дещица также оценил, сколько украинцев имеют "карту поляка"

Евросоюз

Фото: пресс-служба полиции Ополе

Угрожали из-за происхождения и угнали автомобиль: пьяные поляки напали на украинца

16 Октября, 11:42

Хулиганы вели себя агрессивно, а узнав о его происхождении, стали открыто ему угрожать 
Загрузка...

Экономика

Фото: AFP

Стало известно, сколько зарабатывают украинцы в Польше

7 Сентября, 08:12

Заробитчанам приходится тратить половину зарплаты на жилье и еду

Украина

Фото: Krzysztof Kot / RMF FM

ДТП с автобусом украинцев в Польше: стало известно о состоянии пострадавших

18 Августа, 15:59

Пассажиры, которым не нужна медицинская помощь, уже отправились в Украину

Евросоюз

Фото: Pixabay

Трагедия в Польше: Заробитчанин сорвался с 15-го этажа стройки

14 Сентября, 16:46

Приехавшие на место случившегося медики лишь констатировали смерть украинца

Украина

Фото: kmu.gov.ua

В Кабмине заявили, что между Украиной и Польшей нет проблемных вопросов

10 Июня, 04:30

Вице-премьер Розенко уверен, что все можно решить с помощью конструктивного диалога
Загрузка...