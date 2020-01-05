Обмен мог не состоятся: Лутковская объяснила освобождение экс-беркутовцев

Освобождение обвиняемых не освобождает их от ответственности – суды над ними продолжатся

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Освобождение экс-беркутовцев и включение их в списки на обмен – это было требование России, без которого было бы невозможно осуществить освобождение пленных украинцев.

Об этом рассказала в эфире "Украинского радио" представитель гуманитарной подгруппы в Трехсторонней контактной группе на переговорах в Минске Валерия Лутковская.

По ее словам, и "харьковские террористы", и экс-беркутовцы числились в списках на обмен еще с 2015 года, однако в 2017-м было принято решение отказаться от их освобождения, поскольку они не имеют отношение непосредственно к войне на Донбассе.

"В ответ нам сказали, что тогда не будут освобождены те спецназовцы, которые попали в плен и находились на территории ОРДО и ОРЛО. Соответственно мы оставили, как минимум, пятерых наших ребят на два долгих года, которые были нужны для проведения следующих раундов переговоров, которые, наконец, увенчались успехом", – сказала Лутковская.

Реклама

Переговорщица подчеркнула, что освобожденные бойцы спецназа в плену были в значительно худших условиях, чем бывшие беркутовцы и "харьковские террористы" в украинских СИЗО.

"Я могу пожать руку президенту Зеленскому за то, что он не побоялся сделать этот шаг и пошел на то, чтобы освободить людей, которые там содержались в плену. Взаимосвязь была абсолютно четкой: "Беркут"- спецотряд. Это 8-й и 3-й полки спецназа, один танкист, который еще в 2014 году попал в плен. Мне, как переговорщику, действительно было легче, потому что я знала, что президент готов сделать такой шаг", – сказала она.

В тренде ВНО-2021: стали известны главные изменения

Лутковская добавила, что эти освобождения обвиняемых не повредят процессу правосудия, ведь все лица освобождены под личное обязательство являться в суды и участвовать в заседаниях.

Как сообщали новости "Сегодня", 29 декабря на КПВВ "Майорск" (под Горловкой) в Донецкой области произошел обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями ОРДЛО. В свободную Украину вернулись 76 человек в обмен на 124 человека из списка ОРДЛО. Еще шесть украинцев были освобождены из плена, но остались на оккупированной территории, потому что там их семьи. Полный список имен освобожденных украинцев.

В свою очередь президент Владимир Зеленский назвал освобождение экс-беркутовцев сложным политическим решением. Он отметил, что, если бы они остались в СИЗО, то обмен не состоялся бы и не удалось бы вернуться пленных украинцев. Он заверил, что это никак не повлияет на дела Майдана и они будут закончены.

Валерия Лутковская уточнила, что 17 человек отказались переезжать в т.н. "Л/ДНР", а еще около 30 человек отказались участвовать в обмене и продолжают отбывать наказание. Также она заявила, что Украина будет пытаться договориться об освобождении еще 300 человек. Кроме того, в следующий обмен пленными намерены включить уже крымских политзаключенных.

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама