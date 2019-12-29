Новый обмен пленными: майор Сергей Иванчук выдержал все тяготы плена

Террористы свыше двух лет продержали бойца ВСУ в одиночке

/ Фото: Сегодня

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Начальник инженерной службы 8-го полка спецназначения Сергей Иванчук с позывным "Фугас" принимал участие в освобождении Славянска и Краматорска, дважды кавалер ордена Богдана Хмельницкого. Вместе с сержантом Вооруженных сил Украины Иваном Деевым пропал в ходе разведки в первых числах февраля 2017 года в Луганской области. Позже выяснилось, что они находятся в плену.

В плену Сергея накачивали психотропными препаратами, как минимум два года плена он провел в одиночной камере. Боевики обвинили украинских военных в терроризме и "приговорили" по меньшей мере к 20 годам тюрьмы.

"Фугас" был одним из первых бойцов ВСУ, освобожденных из плена 29 декабря после обмена под Горловкой.

"Отношение, конечно... к нам относились они, мягко говоря, плохо. Ну, ничего, мы это все вытерпели", – сказал Иванчук, однако отказался ответить на вопрос, применялись ли к нему пытки.

Он уточнил, что за время плена у него не было связи с родными.

"Запретили все связи с родными. Ни письма, ни телефона", – уточнил он.

Дома в Хмельницком Сергея ждут жена и две дочери.

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

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