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Обмен пленными между Украиной и Россией откладывается – СМИ

30 августа, 11:18

Возможной датой обмена адвокат россиян Рыбин назвал 3 сентября

/ Фото: AFP

Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией откладывается до следующей недели. Об этом сообщили 30 августа источники в украинских правоохранительных органах, передает "Радио свобода".

О том, что обмен может состояться на следующей неделе, сообщил ранее украинский адвокат нескольких граждан России Валентин Рыбин. Он указал, что его подзащитные все еще находятся в СИЗО в Украине, а возможной датой обмена назвал вторник, 3 сентября.

Более подробно о происходящем читайте в материале: Обмен заложниками с Россией: что известно на данный момент.

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Ранее пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель сообщила, что процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц продолжается. Информация о его завершении не соответствует действительности.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что пока не готов комментировать переговоры об обмене удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом.

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"Могу сказать, что имеют место определенные контакты, но больше мне добавить нечего", – сказал он и пообещал дать официальный комментарий, когда в Кремле будут к этому готовы.

Напомним, директор Института мировой политики Евгений Магда в комментарии сайту "Сегодня" рассказал, что информация о переводе Олега Сенцова в Москву – это часть большой игры России и западных стран.

Новости "Сегодня" сообщали, что Сенцова доставили в Москву и готовят к обмену. По пока неподтвержденным данным, украинец внесен в список для обмена удерживаемыми лицами между РФ и Украиной.

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

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Россия Украина обмен пленными

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