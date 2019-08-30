Обмен пленными между Украиной и Россией: появился предварительный список украинцев

На данный момент официальной информации о месте пребывания освобожденных украинцев не

Бывший нардеп Мустафа Найем опубликовал в своем Telegram ориентировочный список украинцев, которых в рамках обмена пленными готовят к передаче Киеву.

Как отметил Найем, на данный момент официальной информации о месте пребывания освобожденных украинцев нет. Однако из разных источников удалось составить приблизительный список освобожденных:

Олег Сенцов

Павел Гриб

Николай Карпюк

Владимир Балух

Также к передаче Украине готовятся 24 моряка: Андрей Артеменко, Виктор Беспальченко, Юрий Безъязычный, Юрий Будзыло, Владимир Варимез, Михаил Власюк, Богдан Головаш, Денис Гриценко, Андрей Драч, Вячеслав Зинченко, Владислав Костышин, Владимир Лисовой, Роман Мокряк, Олег Мельничук, Богдан Небылица, Андрей Опрыско, Сергей Попов, Евгений Семидоцкий, Василий Сорока, Владимир Терещенко, Андрей Шевченко, Сергей Цыбизов, Сергей Чулиба, Андрей Эйдер.

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"Между тем, все еще остаются в плену семь моряков. А также Александр Кольченко, Евгений Панов, Роман Сущенко, Станислав Клых. По ним никакой информации нет", - добавил он.

Ранее пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель сообщила, что процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц продолжается. Информация о его завершении не соответствует действительности.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что пока не готов комментировать переговоры об обмене удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом.

"Могу сказать, что имеют место определенные контакты, но больше мне добавить нечего", – сказал он и пообещал дать официальный комментарий, когда в Кремле будут к этому готовы.

Напомним, директор Института мировой политики Евгений Магда в комментарии сайту "Сегодня" рассказал, что информация о переводе Олега Сенцова в Москву – это часть большой игры России и западных стран.

Новости "Сегодня" сообщали, что Сенцова доставили в Москву и готовят к обмену. По пока неподтвержденным данным, украинец внесен в список для обмена удерживаемыми лицами между РФ и Украиной.

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

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