Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,69
26,42

Обмен пленными: младшая дочь старшины Сергея Глондара видела папу только по телевизору

29 декабря, 13:40

Раненый боец ВСУ провел в плену почти 1 800 дней без обезболивающего

Сергей Глондар. Фото: Facebook

Сергей Глондар. Фото: Facebook

Реклама

29 декабря, в районе Горловки Донецкой области, намечено провести последний в 2019 году обмен пленными , которые удерживались на подконтрольной Украине территории, а также в тюрьмах ОРДЛО и в России.

Старшина Третьего особого полка спецназа Сергей Глондар попал в плен 16 февраля 2015, выводя колонну с ранеными из Дебальцево.

Когда колонна попала в засаду, двое спецназовцев погибли, еще двое получили ранения, а Сергей и еще четверо бойцов попали в плен к боевикам. В тот же день в Кропивницком, где проживает семья Сергея, его жена Екатерина узнала, что беременна вторым ребенком.

"Жизнь как будто разделилась на две части. Я понимаю, что ни ему, ни нам эти годы не вернуться", – говорит жена пленного спецназовца Екатерина Глондар.

Екатерина показывает последнюю фотографию с мужем. На руках он держит полуторагодовалую дочь. Сегодня она уже первоклассница. Младшей дочери, которую Сергей попросил назвать Анной, сегодня четыре года, и она еще не видела родного отца.

Фото: Facebook

"Она знает, что папа есть на фотографиях, в телевизоре. Когда ее забираешь из садика, она спрашивает – "Почему за мной папа не приходит?". Я отвечаю – "Папа на работе", – рассказывает жена пленного спецназовца Екатерина Глондар.

Боец был "осужден" на дикий срок в тридцать лет. У Сергея несколько контузий и осколочные ранения, но боевики не дают своим пленникам болеутоляющее. Последний раз Сергей говорил по телефону с родными в июне 2016 года, а последнее письмо от него получили дома еще год назад. Родные и близкие ждут Сергея Глондара почти 1 800 дней.

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

обмен пленными справка Сегодня Сергей Глондар

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Доллар стремительно дорожает: появился курс на первый банковский день 2020 года
Доллар стремительно дорожает: появился курс на первый банковский день 2020 годаФинансы
Теплее, чем в прошлом году: синоптики дали прогноз на январь и рассказали, будут ли осадки
Теплее, чем в прошлом году: синоптики дали прогноз на январь и рассказали, будут ли осадкиУкраина
Крушение самолета в Казахстане: главные подробности, фото и видео
Крушение самолета в Казахстане: главные подробности, фото и видеоДругие страны
Плачут и верят: жены спецназовцев Коринькова и Глондаря пять лет ждут мужей из плена
Плачут и верят: жены спецназовцев Коринькова и Глондаря пять лет ждут мужей из пленаУкраина
Поджог Харьковской ОГА: все подробности
Поджог Харьковской ОГА: все подробностиХарьков
Новый обмен пленными: главные подробности, фото и видео
Новый обмен пленными: главные подробности, фото и видеоПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...