Обмен пленными: младшая дочь старшины Сергея Глондара видела папу только по телевизору

Сергей Глондар. Фото: Facebook

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29 декабря, в районе Горловки Донецкой области, намечено провести последний в 2019 году обмен пленными , которые удерживались на подконтрольной Украине территории, а также в тюрьмах ОРДЛО и в России.

Старшина Третьего особого полка спецназа Сергей Глондар попал в плен 16 февраля 2015, выводя колонну с ранеными из Дебальцево.

Когда колонна попала в засаду, двое спецназовцев погибли, еще двое получили ранения, а Сергей и еще четверо бойцов попали в плен к боевикам. В тот же день в Кропивницком, где проживает семья Сергея, его жена Екатерина узнала, что беременна вторым ребенком.

"Жизнь как будто разделилась на две части. Я понимаю, что ни ему, ни нам эти годы не вернуться", – говорит жена пленного спецназовца Екатерина Глондар.

Екатерина показывает последнюю фотографию с мужем. На руках он держит полуторагодовалую дочь. Сегодня она уже первоклассница. Младшей дочери, которую Сергей попросил назвать Анной, сегодня четыре года, и она еще не видела родного отца.

Фото: Facebook

"Она знает, что папа есть на фотографиях, в телевизоре. Когда ее забираешь из садика, она спрашивает – "Почему за мной папа не приходит?". Я отвечаю – "Папа на работе", – рассказывает жена пленного спецназовца Екатерина Глондар.

Боец был "осужден" на дикий срок в тридцать лет. У Сергея несколько контузий и осколочные ранения, но боевики не дают своим пленникам болеутоляющее. Последний раз Сергей говорил по телефону с родными в июне 2016 года, а последнее письмо от него получили дома еще год назад. Родные и близкие ждут Сергея Глондара почти 1 800 дней.

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

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