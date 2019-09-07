Обмен пленными: первые слова Сенцова после возвращения в Украину, видео

После масштабного обмена пленными, в результате которого 35 украинцев вернулись на Родину, один из освобожденных – режиссер Олег Сенцов, поблагодарил украинцев за поддержку и выразил надежду на возвращение домой всех узников Кремля.

"Мы рады быть на родной земле. Хочется сказать спасибо всем людям, которые боролись за нас, добивались нашего освобождения и его добились. Надеюсь, что остальные пленные будут освобождены", – заявил он.

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При этом Сенцов добавил, что "даже после освобождения последнего пленного наша борьба не заканчивается, до победы еще очень далеко. Россия сдаваться не собирается, а победа должна быть за нашей страной".

Также с журналистами пообщался и другой освобожденный узник Кремля, журналист Роман Сущенко. Он поблагодарил президента Зеленского за освобождение, а также пятого президента Петра Порошенко за усилия, приложенные к началу этого процесса.

"Символично то, что нас все, 35 человек, освободили через две недели после Дня независимости Украины…Я хотел бы обратиться к президенту Зеленскому и сказать, что сегодня он сделал счастливыми 35 украинских семей", – отметил он.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что переговоры по обмену заложниками с Украиной подходят к завершению и в ближайшее время состоится взаимное освобождение удерживаемых лиц.

Также мы сообщали, что министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказывал, что по итогам последней встречи в "нормандском формате" удалось достичь определенного успеха. В то же время он отметил, что детали договоренности всех четырех сторон он раскрыть не может.

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