Обмен пленными: появились первые фото с удерживаемыми украинцами

В сети появились фото с пленными в ОРДЛО украинцами, которых сегодня планируют обменять на экс-беркутовцев.

Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

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Ранее сообщалось, что на место обмена пленными на Донбассе привезли удерживаемых в ОРДЛО украинцев.

Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko В тренде 33 года без людей: журналисты "Сегодня" сняли яркое видео в Чернобыле

Ожидается, что обмен произойдет в 11:00 в так называемой "серой зоне". Потом участников доставят в "Борисполь".

Фото: Telegram-канал Железный зэк

Как ранее сообщал сайт "Сегодня", в Киеве активисты продолжают блокировать Лукьяновское СИЗО, где находятся трое экс-беркутовцев — Павел Аброськин, Олег Янишевский и Сергей Зинченко.

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

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