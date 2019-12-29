Обмен пленными: появились первые фото с удерживаемыми украинцами

В сети появились фото с пленными в ОРДЛО украинцами, которых сегодня планируют обменять на экс-беркутовцев.
Ранее сообщалось, что на место обмена пленными на Донбассе привезли удерживаемых в ОРДЛО украинцев.
Ожидается, что обмен произойдет в 11:00 в так называемой "серой зоне". Потом участников доставят в "Борисполь".
Как ранее сообщал сайт "Сегодня", в Киеве активисты продолжают блокировать Лукьяновское СИЗО, где находятся трое экс-беркутовцев — Павел Аброськин, Олег Янишевский и Сергей Зинченко.
Все подробности в спецтеме Обмен пленными
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