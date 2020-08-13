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Обмен пленными произойдет в ближайшее время: Леонид Кравчук

13 августа, 13:22

Кристина Зеленюк Кристина Зеленюк

На данный момент ответственные за обмен органы согласовывают списки лиц, которых готовят к обмену

Очередной обмен пленными и удерживаемыми лицами может пройти в самое ближайшее время. Об этом в интервью сайту "Сегодня" сказал первый президент независимой Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук.

"Я думаю, в ближайшее время (может пройти обмен – Авт.). Недавно мы встречались группой нашей делегации, это было в понедельник, говорили очень серьезно об этом деле. Сейчас речь идет только о решении фамилий, сколько это будет людей и что это за люди. А тут нужно собрать очень много мыслей и оценок, в том числе и органов, которые этим занимаются непосредственно. Но мы хотим и будем делать все, чтобы это случилось в ближайшее время", – сказал Леонид Кравчук.

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За время президентства Владимира Зеленского прошло три этапа обмена пленными и удерживаемыми лицами. Последний состоялся 16 апреля. В Украину вернулись 20 человек.

Напомним, самый большой обмен пленными и политзаключенными между Украиной и Россией прошел в сентябре 2019 года. Тогда удалось вернуть Олега Сенцова и 24 украинских моряков, незаконно задержанных во время российской агрессии в Азовском море в ноябре 2018 года. Правда, взамен Киеву пришлось выдать Владимира Цемаха – одного из главных подозреваемых в деле о катастрофе малазийского Boeing 777 рейса MH17.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Россия Владимир Зеленский Владимир Путин минские договоренности обмен пленными ОРДЛО ТКГ

Источник: Сегодня

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