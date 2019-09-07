Обмен пленными с Россией: опубликован официальный список освобожденных украинцев

На сайте президента Украины опубликовали официальный список освобожденных украинцев, прибывших в аэропорт "Борисполь"из России. Как уже известно, Украина и РФ провели обмен в формате "35 на 35".
Среди них:
Роман Сущенко.
Олег Сенцов.
Александр Кольченко.
Владимир Балух.
Станислав Клих.
Николай Карпюк.
Алексей Сизонович.
Павел Гриб.
Эдем Бекиров.
Евгений Панов.
Артур Панов.
Роман Мокряк, командир МБАК "Бердянск".
Юрий Безъязычный, моторист-электрик.
Андрей Артеменко, старший комендор.
Андрей Эйдер, комендор-сигнальщик.
Богдан Головаш, выпускник ИВМС.
Денис Гриценко, командир 1-го дивизиона кораблей охраны рейда морского командования.
Василий Сорока, капитан, находившихся на борту МБАК "Бердянск".
Богдан Небылица, командир МБАК "Никополь".
Вячеслав Зинченко, комендор-сигнальщик.
Сергей Цибизов, комендор-сигнальщик.
Сергей Попов, заместитель командира дивизиона по электромеханической части – начальник электромеханической службы 1-го дивизиона кораблей охраны рейда морского командования.
Владислав Костышин, выпускник ИВМС.
Андрей Опрыско, моторист-электрик МБАК "Вышгород".
Андрей Драч, капитан, находившихся на борту МБАК "Никополь".
Олег Мельничук, командир рейдового буксира "Яны Капу".
Михаил Власюк, моторист-электрик.
Виктор Беспальченко, комендор.
Владимир Терещенко, комендор.
Евгений Семидоцький, марсовой.
Владимир Лесовой, командир 31-го дивизиона судов обеспечения.
Андрей Шевченко, главный старшина дивизиона.
Владимир Варимез, старший радиотелеграфист НК "Смела" 31-го дивизиона судов обеспечения.
Сергей Чулиба, командир отделения мотористов НКА "Новая Каховка", 31-го дивизиона судов обеспечения.
Юрий Будзило, командир радиотехнического взвода управления 21-й отдельной р/т роты морского командования.
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Кроме того, мы писали, что в СМИ появился список людей, переданных в Россию в рамках масштабного обмена пленными.
Также известно, что президент Украины Владимир Зеленский накануне обмена помиловал 12 человек, подлежащих обмену с Россией.
Все подробности в спецтеме Обмен пленными
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