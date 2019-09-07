Обмен пленными с Россией: опубликован официальный список освобожденных украинцев

В аэропорту 35 освобожденных украинцев встречают политики и родственники

/ Фото: strana.ua

На сайте президента Украины опубликовали официальный список освобожденных украинцев, прибывших в аэропорт "Борисполь"из России. Как уже известно, Украина и РФ провели обмен в формате "35 на 35".

Среди них:

Роман Сущенко.

Олег Сенцов.

Александр Кольченко.

Владимир Балух.

Станислав Клих.

Николай Карпюк.

Алексей Сизонович.

Павел Гриб.

Эдем Бекиров.

Евгений Панов.

Артур Панов.

Роман Мокряк, командир МБАК "Бердянск".

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Юрий Безъязычный, моторист-электрик.

Андрей Артеменко, старший комендор.

Андрей Эйдер, комендор-сигнальщик.

Богдан Головаш, выпускник ИВМС.

Денис Гриценко, командир 1-го дивизиона кораблей охраны рейда морского командования.

Василий Сорока, капитан, находившихся на борту МБАК "Бердянск".

Богдан Небылица, командир МБАК "Никополь".

Вячеслав Зинченко, комендор-сигнальщик.

Сергей Цибизов, комендор-сигнальщик.

Сергей Попов, заместитель командира дивизиона по электромеханической части – начальник электромеханической службы 1-го дивизиона кораблей охраны рейда морского командования.

Владислав Костышин, выпускник ИВМС.

Андрей Опрыско, моторист-электрик МБАК "Вышгород".

Андрей Драч, капитан, находившихся на борту МБАК "Никополь".

Олег Мельничук, командир рейдового буксира "Яны Капу".

Михаил Власюк, моторист-электрик.

Виктор Беспальченко, комендор.

Владимир Терещенко, комендор.

Евгений Семидоцький, марсовой.

Владимир Лесовой, командир 31-го дивизиона судов обеспечения.

Андрей Шевченко, главный старшина дивизиона.

Владимир Варимез, старший радиотелеграфист НК "Смела" 31-го дивизиона судов обеспечения.

Сергей Чулиба, командир отделения мотористов НКА "Новая Каховка", 31-го дивизиона судов обеспечения.

Юрий Будзило, командир радиотехнического взвода управления 21-й отдельной р/т роты морского командования.

Новости "Сегодня" внимательно следят за происходящим, готовят новые спецвыпуски и прямые включения с места события. Смотрите спецвыпуски в 15:00, 17:00.

Кроме того, мы писали, что в СМИ появился список людей, переданных в Россию в рамках масштабного обмена пленными.

Также известно, что президент Украины Владимир Зеленский накануне обмена помиловал 12 человек, подлежащих обмену с Россией.

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

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