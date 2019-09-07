Обмен пленными с Россией: прибывшие украинцы отправятся в больницу "Феофания"

Почти все медики правительственной больницы вышли на смену

/ Фото: strana.ua

После прибытия в аэропорт "Борисполь" освобожденные украинцы отправятся на осмотр в больницу "Феофания". Об этом сообщило Еспресо.

В связи с этим медицинское учреждение берется под усиленную охрану.

Известно также, что медосмотр военные и гражданские будут проходить отдельно.

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Пока врачи не знают, в каком состоянии находятся украинцы. В связи с этим на смену вышло максимальное количество медиков, которые смогут оказать необходимую помощь и начать диагностику.

Всего в "Феофании" подготовили 65 коек в двухместных и одноместных палатах.

Напомним, в рамках масштабного обмена пленными Украина отправила в Россию 35 человек. В списки попали россияне, 11 из которых были помилованы, 19 отменили меру пресечения, двое уже находились на свободе, а один был передан российской стороне ранее.

Кроме этого, мы писали, что украинских военнопленных моряков освободили под личное поручительство уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой.

Адвокат рассказал, кого Россия вернет Украине . По словам Марка Фейгина, кроме 24 моряков, Украине должны передать и 11 осужденных украинцев: Олега Сенцова, Романа Сущенко, Евгений и Артур Пановы, Александра Кольченко, Станислава Клыха, Николая Карпюка, Павла Гриба, Алексея Сизонович, Владимира Балуха, Эдема Бекирова.

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