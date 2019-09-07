Обмен пленными с Россией: Пристайко сделал заявление

Министр призвал добиться окончательного решения в формуле "все на всех"

Вадим Пристайко / Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что работа над освобождением всех удерживаемых в России украинцев продолжается, несмотря на сложности. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Сегодня хороший день. Сенцов, Сущенко, Балух, Кольченко, Гриб, моряки и другие наши наконец с нами! Но не все. Продолжаем работу, как это не сложно. Результат того стоит – возвращены друзья", – написал министр.

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Он также призвал мобилизироваться, чтобы достичь возвращения из РФ всех удерживаемых украинцев.

"Все 24 украинских моряка вернулись к своим семьям, плюс другие друзья, которых мы ждали из российских тюрем. Но не все! Давайте мобилизируемся и добьемся окончательного решения в формуле "все для всех", – добавил Пристайко.

Напомним, сегодня состоялся обмен пленными между Украиной и Россией по формуле "35 на 35". Так, в Украину прибыли 24 украинских моряков и 11 политзаключенных. Также в СМИ появился список людей, переданных в Россию в рамках масштабного обмена пленными.

Кроме того, ранее мы писали, что министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказывал, что по итогам последней встречи в "нормандском формате" удалось достичь определенного успеха. В то же время он отметил, что детали договоренности всех четырех сторон он раскрыть не может.

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

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