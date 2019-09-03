Обмен пленными сорвался: Умеров рассказал, какую игру ведет Путин

Владимир Путин / Фото: сайт Кремля

Заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа, бывший политзаключенный Ильми Умеров считает, что обменный процесс зависит исключительно от президента РФ Владимира Путина, и уверен, что большинство политзаключенных это осознает.

"Я уверен, что большинство политзаключенных... прекрасно понимают ситуацию, в которой они находятся. Подавляющее большинство из них правильно оценивает ситуацию и осознает, что обменный процесс находится не в наших руках, а в руках Владимира Путина", – сказал Умеров на пресс-конференции в Харькове во вторник.

Он возложил на Путина вину за то, что вопреки ожиданиям в конце августа не состоялся обмен удерживаемыми лицами.

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"Это его игра, "гениальный ход"... Он довел до точки кипения эту ситуацию: составили списки, родственники поехали (кто в Киев, кто в Москву), адвокаты поехали. И доведя ситуацию до такой серьезной верхней точки, он дал задний ход, поставив новое условие – освободить того свидетеля по Боингу (боевика "ДНР" Владимира Цемаха, которого в голландской прокуратуре считают подозреваемым по делу об уничтожении "Боинга" рейса MH17 в июле 2014 года – Ред.). Это очень серьезная провокация, это очередное преступление, которое Путин совершил. Я уверен, ему это просто так не сойдет. Когда будет Международный суд в Гааге, этот эпизод обязательно всплывет", - сказал Умеров.

Вместе с тем он подчеркнул, что нужно думать о решении проблемы в целом.

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"Геополитически мы должны думать о решении проблемы в целом, потому что если сейчас освободить 30 человек, то Путину ничего не стоит завтра арестовать еще 60", – сказал Умеров.

Отвечая после пресс-конференции на вопрос, какие пути решения проблемы он видит, Умеров сказал, что речь идет прежде всего об усилении санкций, однако не исключил и военного пути развития событий.

Как передавали новости "Сегодня", на днях сообщалось о чуть ли не свершившемся обмене заложниками между Россией и Украиной. Доходило до новостей, что в одном из украинских аэропортов даже якобы приземлялся самолет из России, а в Москве ждали борт из Киева. Однако, как сообщали официальные лица в Украине, обмен не состоялся и ожидается в ближайшее время. Более подробно читайте в материале: Обмен заложниками с Россией: что известно на данный момент.

Также ходили разговоры, что украинского политзаключенного Олега Сенцова даже доставили в Москву для якобы отправки в Украину. В свою очередь директор Института мировой политики Евгений Магда в комментарии сайту "Сегодня" рассказал, что информация о переводе Олега Сенцова в Москву – это часть большой игры России и западных стран.

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