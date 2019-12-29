Новый обмен пленными: спецназовец Александр Кориньков попал в плен через месяц после свадьбы

Контуженный в бою под Дебальцево боец ВСУ провел в плену почти 1 800 дней

facebook.com/romabra

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На КПП "Майорское" под Горловкой происходит обмен пленными , которые удерживаются на подконтрольной Украине территории, а так же в тюрьмах ОРДЛО и в России.

Как заявила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Валерия Лутковская, домой вернутся бойцы, которые в течение четырех лет после Иловайска, Дебальцева находились в плену боевиков и не имели возможности даже пообщаться со своими семьями.

Боец Третьего особого полка спецназа Александр Кориньков попал в плен 16 февраля 2015, когда вывозил "дорогой жизни" колонну с ранеными под Дебальцево и тела убитых товарищей.

Он угодил в засаду, в которой погибли двое наших спецназовцев и были ранены еще два украинских бойца. Александра и еще четырех служащих ВСУ, среди которых был Сергей Глондар, боевики захватили в плен 16 февраля 2015-го. В бою Кориньков был контужен, у него разорвана барабанная перепонка.

Фото: Facebook

Супруги Кориньковы поженились за месяц до так называемого Дебальцевского котла. 10 января должны были праздновать пятую годовщину бракосочетания, но сейчас они – по разные стороны разграничения. Юлия говорит, что ее медовый месяц все еще продолжается.

"Я знаю одно, что наша свадьба, эта годовщина, будет просто запечатлена войной. Пять лет плена, пять лет войны, пять лет надежд, веры, терпения, безысходности", – говорит жена пленного спецназовца.

Юлия и Екатерина Глондар уже как сестры – пятый год подряд, бок о бок, молодые женщины без устали борются за возвращение мужей из плена. Последний раз Юлия разговаривала с мужем в июне 2018 года, а последнее на данный момент письмо получила еще год назад. Дома Александра ждут почти 1 800 дней.

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

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