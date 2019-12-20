Обмен пленными: в "Л/ДНР" отказались возвращаться десятки человек – СМИ

/ Фото: Сегодня

Пока стороны продолжают переговоры по обмену пленными, не все удерживаемые в Украине лица хотят возвращаться на оккупированные территории и отказываются от внесения их в списки на обмен.

Об этом стало известно "Коммерсанту" от двух источников в Трехсторонней контактной группе.

Один из источников сообщил, что около 40 человек из числа тех, кого украинская сторона готовилась передать Донецку и Луганску, отказались участвовать в обмене и возвращаться в т.н. "ДНР" и "ЛНР". Причины не были названы, но отмечалось, что есть те, кто вообще не хочет возвращаться к боевикам, и те, кто хочет отбыть наказание в украинской тюрьме.

Реклама

Второй источник подтвердил данную информацию

"Это их право не меняться. Их никто не заставляет переезжать. Для нас важно, чтобы была очистка. Чтобы все нормы были соблюдены и человек был освобожден и пользовался равными правами, как все остальные граждане. Останется он на территории, подконтрольной Киеву, или приедет к нам — он волен распоряжаться своей судьбой самостоятельно. Важно, чтобы его не понуждали отказаться от обмена. Это должно быть подтверждено", – сказал собеседник.

Как сообщали новости "Сегодня", представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Валерия Лутковская заявила, что представители "ЛНР" сорвали договоренности во время переговоров по обмену пленными.

Напомним, 18 декабря в Минске состоялось заседание Трехсторонней контактной группы, однако никаких результатов оно пока не принесло. Министр иностранных дел Вадим Пристайко в эксклюзивном интервью телеканалу "Украина 24" заявил, что не удалось достичь прогресса на переговорах в Минске. По его словам, договоренности в Париже не стали аргументом в Контактной группе для решения вопроса о пленных.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама