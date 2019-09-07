Обмен пленными: в соцсетях отметили отличие Украины от России

Встреча освобожденных украинцев в "Борисполе" / Фото: Сегодня

После масштабного обмена пленниками между Украиной и РФ пользователи социальных сетей обратили внимание на то, как по-разному встречали освобожденных в Киеве и Москве.

Напомним, что в "Борисполе" украинцев ожидали родные и близкие, руководство страны, а также множество журналистов, среди которых был и фотограф "Сегодня", а на встречу россиян отправились только кремлевские пропагандисты, которые позже решили закрыть лица большинства своих "героев".

Обмен пленными с Россией: все подробности, фото и видео

Между тем, многие украинские пользователи соцсетей выразили свою радость в связи с возвращением пленников. Многие из них особенно обратили внимание на появление среди освобожденных Олега Сенцова.

Так, ученый Антон Сененко в своем Facebook признался, что воспринимал Сенцова как легенду, которая "где-то там, далеко, за горизонтом".

"Наших узников Кремля знали поименно и ждали. Люди ждали людей. А кто полетел в Московию? Ноунеймы, ценные только для их подразделений КГБ", – подчеркнул он.

Реклама

В свою очередь, одесская активистка Зоя Казанджи отметила разницу в списках на обмен – "Украина отдает России, в основном, предателей и колаборационистов. Среди них достаточно бывших офицеров ВСУ, завербованных врагом".

Свое отношение к обмену выразил и украинский офицер Глеб Бабич, прослуживший пять лет на передовых позициях в зоне АТО/ООС.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что переговоры по обмену заложниками с Украиной подходят к завершению и в ближайшее время состоится взаимное освобождение удерживаемых лиц.

Также мы сообщали, что министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказывал, что по итогам последней встречи в "нормандском формате" удалось достичь определенного успеха. В то же время он отметил, что детали договоренности всех четырех сторон он раскрыть не может.

Новости "Сегодня" внимательно следят за происходящим, готовят новые спецвыпуски и прямые включения с места события. Смотрите спецвыпуски в 17:00 и 21:00.

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама