Обмен пленными в течение месяца: у Зеленского раскрыли детали "нормандских переговоров"

Вадим Пристайко рассказал о договоренностях, которые были достигнуты во время встречи в Париже

Фото: ukrinform.ru.

Участники состоявшейся 12 июля в Париже встречи в "нормандской формате" на уровне советников лидеров стран договорились о обмене пленными, сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Вадим Пристайко.

"В течение месяца договорились осуществить обмен определенного количества, как мы назвали, наших пленных", – сказал он на брифинге 16 июля.

Пристайко не уточнил, о каком именно пленников количестве идет речь, но напомнил, что президент Владимир Зеленский говорил о "10 на 10, 15 на 15".

"В принципе, мы не останавливаемся на определенном круге людей. Наша задача – получить своих людей назад, и разблокировать процесс обмена всех на всех, который до настоящего времени был заблокирован", – указал замглавы ОП.

Напомним, накануне украинский и российский омбудсмены Людмила Денисова и Татьяна Москалькова обсудили в Киеве механизм возвращения украинцев, удерживаемых в оккупированном Крыму и России, и россиян, которые отбывают наказание в Украине.

Помимо того, в прошлом месяце президент РФ Владимир Путин также намекнул на возможность обмена военнопленных украинских моряков на российских граждан.

Доклад Пристайко о результатах "нормандской встречи" является одной из самых важных тем дня. С остальными топ-темами вы можете ознакомиться в видеосюжете:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Обмен пленными в течение месяца: у Зеленского раскрыли детали "нормандских переговоров"". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"