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Обмен пленными: Зеленский снял с рук и отдал освобожденным морякам браслеты с их именами

7 сентября, 14:07

Браслеты были подарены освобожденным морякам прямо у трапа самолета

/ Фото: strana.ua

После прибытия украинцев, освобожденных в рамках масштабного обмена пленными, президент Владимир Зеленский прямо у трапа самолета снял с рук и подарил морякам – Юрию Будзило и Владимиру Твердохлебу.

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Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что переговоры по обмену заложниками с Украиной подходят к завершению и в ближайшее время состоится взаимное освобождение удерживаемых лиц.

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Также мы сообщали, что министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказывал, что по итогам последней встречи в "нормандском формате" удалось достичь определенного успеха. В то же время он отметил, что детали договоренности всех четырех сторон он раскрыть не может.

Новости "Сегодня" внимательно следят за происходящим, готовят новые спецвыпуски и прямые включения с места события. Смотрите спецвыпуски в 15:00, 17:00 и 21:00.

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

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Зеленский обмен пленными пленные моряки

Источник: Сегодня

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