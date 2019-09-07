Обмен пленными: Зеленский снял с рук и отдал освобожденным морякам браслеты с их именами

/ Фото: strana.ua

После прибытия украинцев, освобожденных в рамках масштабного обмена пленными, президент Владимир Зеленский прямо у трапа самолета снял с рук и подарил морякам – Юрию Будзило и Владимиру Твердохлебу.

Обмен пленными с Россией: все подробности, фото и видео

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Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что переговоры по обмену заложниками с Украиной подходят к завершению и в ближайшее время состоится взаимное освобождение удерживаемых лиц.

Также мы сообщали, что министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказывал, что по итогам последней встречи в "нормандском формате" удалось достичь определенного успеха. В то же время он отметил, что детали договоренности всех четырех сторон он раскрыть не может.

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