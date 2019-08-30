Обмен пленными: журналисты в аэропорту Москвы ждут самолет из Украины – видео

Официальные российские власти не дают комментариев о времени прилета освобожденных

В Москве официальные власти пока не комментирует, состоится ли сегодня обмен пленными с Украиной. В то же время российские журналисты с самого утра ожидают самолет из Украины в одном из московских аэропортов.

Информация, что сегодня украинцев освободят из тюрем Федерации, появилась на лентах российских СМИ еще глубокой ночью. Сообщение о возможном обмене следовали и менялись ежеминутно. Сначала писали – что борт из Украины уже вылетел, потом – что обмен уже состоялся.

Более подробно о происходящем читайте в материале: Обмен заложниками с Россией: что известно на данный момент.

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Журналисты с самого утра караулят в аэропорту "Внуково-3". Якобы именно сюда самолет из Украины должен привезти освобожденных россиян. Но официального подтверждения, что обмен таки состоится сегодня, до сих пор нет.

Прессе также не доступна информация, что сейчас происходит в переговорном процессе. Не дают никаких комментариев и большинство адвокатов пленников Кремля, пока не появятся официальные комментарии.

Напомним, пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель сообщила, что процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц продолжается. Информация о его завершении не соответствует действительности.

Позже в СБУ сообщили, что сегодня обмена не будет. А журналисты назвали причину срыва обмена удерживаемыми лицами.

Напомним, директор Института мировой политики Евгений Магда в комментарии сайту "Сегодня" рассказал, что информация о переводе Олега Сенцова в Москву – это часть большой игры России и западных стран.

Новости "Сегодня" сообщали, что Сенцова доставили в Москву и готовят к обмену. По пока неподтвержденным данным, украинец внесен в список для обмена удерживаемыми лицами между РФ и Украиной.

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

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