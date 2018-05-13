Обнародованы фото жуткого ДТП под Кропивницким, где погибли четыре человека

В сети появились фото жуткого ДТП под Кропивницким, где погибли четыре человека, а двое – получили ранения.

Напомним, авария случилась в субботу, 12 мая, вечером возле села Суботцы в Знаменском районе Кировоградской области на автодороге, связывающей областной центр с райцентром.

"В результате столкновения двух легковых автомобилей Toyota и Volkswagen погибли 4 человека, в том числе двое детей 2016 и 2017 г.р., которые находились в автомобиле Toyota Highlander. Еще 2 человека, которые находились в автомобиле Volkswagen Touareg, травмированы и госпитализированы в Знаменской центральной районной больницы", – сказано в сообщении обсластного управления ГосЧС.

Для освобождения тела погибшего водителя из искореженной "Тойоты" спасателям пришлось воспользоваться специальным инструментом.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал о страшной аварии в Кировоградской области, в которой погибли три человека.

Ранее мы сообщали о печальной статистике с жертвами ДТП в Украине – за первый квартал этого года погибли более 500 человек и почти 5,5 тыс. были травмированы. При том, что по стране эти цифры уменьшились в сравнении с прошлым годом, в девяти регионах отмечен рост ДТП с тяжкими последствиями.