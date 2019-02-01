Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,74
31,87
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Обнаружили еще одно повреждение: адвокат рассказал о состоянии военнопленного Сороки в РФ

Сегодня, 09:34

Адвокату удалось встретиться с украинцем Сорокой, которого только недавно перевели в «Лефортово»

Фото: AFP
Обнаружили еще одно повреждение: адвокат рассказал о состоянии военнопленного Сороки в РФ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/3f6/29e/5c53f629e60b1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/3f6/29e/5c53f629e60b1.jpg Украина Адвокату удалось встретиться с украинцем Сорокой, которого только недавно перевели в «Лефортово»

Пленные украинские моряки жалуются на проблемы со здоровьем. У сотрудника СБУ Василия Сороки, который также был захвачен вместе с моряками, проблемы с рукой после ранения во время нападения на его корабль в Керченском проливе. Сторона защиты даже просила россиян перевести его на лечение в Украину или нейтральную страну. Об этом сообщил в Facebook адвокат Сергей Бадамшин.

По его словам, ему удалось встретиться с военнопленным в СИЗО "Лефортово" в кабинете следователя, где состоялся его допрос о состоянии здоровья. Адвокат отметил, что было направлено ходатайство о переводе украинца на лечение в Украину, нейтральную страну или хотя бы в российскую клинику, где есть соответствующее медоборудование.

"Состояние здоровья на сегодня стабилизировалось, ухудшения состояния руки не происходит. Все также мучают боли, функции пальцев, кисти не восстанавливаются, отек не спал. Тем не менее, доктор в "Лефортово" обнаружил недочеты своих коллег из больницы "Матросской тишины", обнаружив повреждение еще одной мышцы. Наконец-то врачи обратили внимание на отек. Прописали уколы для снятия отека и обезболивающее. Напомню, что по дезинформации Михаила Федотова, отек – это результат упражнений с эспандером, а не ранения и безобразного лечения", – рассказал Бадамшин.

Читайте также

Адвокат отметил, что сейчас Сорока находится в отремонтированной камере с горячей водой и ни на что не жалуется, а сам он говорит, что в отличие от "Матросской тишины, в "Лефортово" "все вежливо на "Вы" разговаривают". Также доволен питанием, но нет душа, в отличие от больницы, а также есть телевизор.

"В общем, настроение у Василия стабильно позитивное. Боевое. Все тяготы и лишения переносит по-военному стойко, без жалоб. По своему виду, поведению, образу вообще не похож на заключенного. Находясь в СИЗО, остается по духу свободным. Правда очень скучает по семье – видно без слов", – добавил защитник украинских моряков.

Как вчера стало известно, раненых украинских моряков осмотрели врачи. Военнопленные оценивают оказанную им медпомощь как удовлетворительную. А вот сама комиссия даже рекомендовала начальству лефортовского СИЗО перевести украинцев в гражданскую больницу.

Напомним, в Москве суд продлил арест всем 24-м пленным украинским морякам – сначала 20 украинцам и на перенесенном на следующий день заседании еще четверым. Отметим, что это происходило в трех залах судебных заседаний в Лефортовском суде, а моряков принимали четверками. Позже сторона защиты обжаловала апелляцией решение суда.

Кроме того, как рассказывал ранее адвокат Николай Полозов, Россия продлила срок следствия по делу арестованных украинских моряков до 25 мая.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Россия, моряки, адвокат, сорока, лефортово

Вы сейчас просматриваете новость " Обнаружили еще одно повреждение: адвокат рассказал о состоянии военнопленного Сороки в РФ". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

России готовят новое наказание за украинских моряков: Волкер сообщил детали

Вчера, 17:52

Американский дипломат надеется на новые переговоры с представителями РФ, но при одном условии

Денисова рассказала о нечеловеческих условиях для украинских моряков в СИЗО Москвы

29 января, 13:18

В то же время российская сторона утверждает, что условия содержания пленников вполне приемлемы

Дания выступила за новые санкции против России из-за украинских моряков

29 января, 12:11

Международное сообщество должно решительно отреагировать на действия России в отношении военнопленных

В Москве трех раненых моряков перевели в СИЗО "Лефортово" – Геращенко

28 января, 13:18

Российская сторона до сих пор не предоставила официальной информации о состоянии здоровья раненых, отметила политик

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Вернутся ли морозы: прогноз погоды в Украине на неделю

Сегодня, 07:22

В понедельник, 4 февраля осадки в виде дождя ожидаются только в Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях

Доллар в Украине дешевеет: почему это происходит и что будет в феврале

Вчера, 07:51

Эксперты считают, что в ближайшее время ниже 27 грн цена доллара не опустится

Ручная кладь в самолетах: что и где можно провозить

Вчера, 07:38

За прошлый год множество авиакомпаний существенно ужесточили правила провоза ручной клади

Украинцы не спешат узаконивать свои евробляхи: что будет дальше

31 января, 07:27

По данным ГФС, растаможено лишь 50 тысяч евроблях из почти двух миллионов