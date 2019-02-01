Обнаружили еще одно повреждение: адвокат рассказал о состоянии военнопленного Сороки в РФ

Адвокату удалось встретиться с украинцем Сорокой, которого только недавно перевели в «Лефортово»

Фото: AFP

Обнаружили еще одно повреждение: адвокат рассказал о состоянии военнопленного Сороки в РФ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/3f6/29e/5c53f629e60b1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/3f6/29e/5c53f629e60b1.jpg 2019-02-01T09:34:00+02:00 Украина Адвокату удалось встретиться с украинцем Сорокой, которого только недавно перевели в «Лефортово»

Пленные украинские моряки жалуются на проблемы со здоровьем. У сотрудника СБУ Василия Сороки, который также был захвачен вместе с моряками, проблемы с рукой после ранения во время нападения на его корабль в Керченском проливе. Сторона защиты даже просила россиян перевести его на лечение в Украину или нейтральную страну. Об этом сообщил в Facebook адвокат Сергей Бадамшин.

По его словам, ему удалось встретиться с военнопленным в СИЗО "Лефортово" в кабинете следователя, где состоялся его допрос о состоянии здоровья. Адвокат отметил, что было направлено ходатайство о переводе украинца на лечение в Украину, нейтральную страну или хотя бы в российскую клинику, где есть соответствующее медоборудование.

"Состояние здоровья на сегодня стабилизировалось, ухудшения состояния руки не происходит. Все также мучают боли, функции пальцев, кисти не восстанавливаются, отек не спал. Тем не менее, доктор в "Лефортово" обнаружил недочеты своих коллег из больницы "Матросской тишины", обнаружив повреждение еще одной мышцы. Наконец-то врачи обратили внимание на отек. Прописали уколы для снятия отека и обезболивающее. Напомню, что по дезинформации Михаила Федотова, отек – это результат упражнений с эспандером, а не ранения и безобразного лечения", – рассказал Бадамшин.

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Адвокат отметил, что сейчас Сорока находится в отремонтированной камере с горячей водой и ни на что не жалуется, а сам он говорит, что в отличие от "Матросской тишины, в "Лефортово" "все вежливо на "Вы" разговаривают". Также доволен питанием, но нет душа, в отличие от больницы, а также есть телевизор.

"В общем, настроение у Василия стабильно позитивное. Боевое. Все тяготы и лишения переносит по-военному стойко, без жалоб. По своему виду, поведению, образу вообще не похож на заключенного. Находясь в СИЗО, остается по духу свободным. Правда очень скучает по семье – видно без слов", – добавил защитник украинских моряков.

Как вчера стало известно, раненых украинских моряков осмотрели врачи. Военнопленные оценивают оказанную им медпомощь как удовлетворительную. А вот сама комиссия даже рекомендовала начальству лефортовского СИЗО перевести украинцев в гражданскую больницу.

Напомним, в Москве суд продлил арест всем 24-м пленным украинским морякам – сначала 20 украинцам и на перенесенном на следующий день заседании еще четверым. Отметим, что это происходило в трех залах судебных заседаний в Лефортовском суде, а моряков принимали четверками. Позже сторона защиты обжаловала апелляцией решение суда.

Кроме того, как рассказывал ранее адвокат Николай Полозов, Россия продлила срок следствия по делу арестованных украинских моряков до 25 мая.

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