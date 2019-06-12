Обнаружит корабли и подложки: ВСУ взяли на вооружение новую систему "Ятрань"

Радиогидроакустическая система позволит создать сеть из сенсоров для слежения за "врагом"

Буй системы "Ятрань". Скриншот.

Пока ракеты "Нептун" проходят испытания, Украина продолжает усиливать свою обороноспособность в море. Украинская армия приняла на вооружение радиогидроакустическую систему "Ятрань" для обнаружения вражеских морских сил. Соответствующий указ подписал министр обороны Степан Полторак, сообщает "Укроборонпром".

Отмечается, что система прошла успешно государственные испытания. Она построена таким образом, что объединяет информацию из многих гидроакустических буев, которые работают в пассивном режиме и абсолютно незаметны для противника. Это позволяет полностью контролировать перемещения вражеских кораблей и подводных лодок и передавать координаты целей для уничтожения.

Такие буи системы "Ятрань" могут сбрасываться с вертолетов, что позволяет за минимальное время создать сеть из сенсоров, которые полностью охватывают большую акваторию и увидеть полную картину расположения и перемещения всех кораблей и подводных лодок противника.

"Эта система использовалась во время нескольких международных учений "Си Бриз", в условиях максимально приближенных к боевым. В общем, во время этих международных учений в Черном море было неоднократно доказаны высокие характеристики системы "Ятрань", которая на практике в разы повышает боевую эффективность противолодочной обороны Военно-морских Сил Украины", – говорится в сообщении.

Сейчас систему готовят к серийному производству в рамках гособоронзаказа.

Ранее бывший секретарь СНБО Александр Турчинов рассказывал, как Украина сможет уничтожать корабли на расстоянии в 300 км. Планируется поставить на вооружение ВСУ ракетные комплексы, которые позволят защитить украинскую акваторию.

Также новости "Сегодня" писали о том, что производят частные оборонные предприятия в Украине. Оказалось, что негосударственные предприятия обеспечивают больше половины госзаказа на вооружение.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Обнаружит корабли и подложки: ВСУ взяли на вооружение новую систему "Ятрань"". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"