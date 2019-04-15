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Обновился дизайн упаковок каш "Малышка"

Актуально
Сегодня, 10:00

На выбор покупателям предложено пять видов каш

ООО "Хорольский завод детских продуктов питания" обновил дизайн упаковок каши ТМ "Малышка". Об этом сообщает пресс-служба завода.

На выбор покупателям предложено пять видов каш. Две из них – молочные гречневая и рисовая каши – подходят для кормления малышей с четырехмесячного возраста. С пяти месяцев детям можно давать молочные гречнево-рисовую и кукурузную каши, а также молочную кашу из смеси риса, кукурузы, овса и гречки.

Каши ТМ "Малышка" также можно предлагать детям дошкольного и школьного возрастов и даже использовать в качестве диетического питания для взрослых. Ведь каши изготовлены из экологически чистой отборной крупы и не содержит в себе консервантов, красителей, ароматизаторов, ГМО и пальмового масла. Они богаты кальцием, железом, а также содержат в своем составе 13 витаминов. Кроме того, благодаря легкой консистенции, каши очень хорошо усваиваются организмом.

Напомним, по данным отчетов, в 2018 году продукцию Хорольского завода детских продуктов питания использовала каждая вторая мама в Украине. Особенно популярны у мам смеси ТМ "Малютка" и "Малиш".

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Тег каша, Хорольский завод детских продуктов питания, ТМ «Малышка», ТМ «Малютка», ТМ «Малиш»

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