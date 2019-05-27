Обновленная ракета "Нептун": когда оружие пройдет главные испытания

Уже скоро "Нептун" проверят с его основным элементом, прогнозирует эксперт

Испытания ракетного комплекса "Нептун". Фото: Укроборонпром

Главная проверка ждет ракетный комплекс ЖК-360МЦ "Нептун" уже этой осенью или в первый месяц зимы. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал военный эксперт Михаил Жирохов.

Так, комплекс прошел очередные огневые испытания на одном из военных полигонов Одесской области.

"Это проходит весь комплекс государственных испытаний. Сначала отрабатываются отдельные элементы. И вот эти недавние испытания – это была окончательная отработка ракеты без головки самонаведения. Просто один из этапов государственных испытаний. Это еще не самый важный, главное – головка самонаведения. Без нее возможности ракеты будут очень ограничены", – говорит Жирохов.

Но лишь осенью – в начале зимы, когда "Нептун" проверят с основным элементом, станет окончательно ясно, когда, как в каком виде он поступит на вооружение ВСУ.

"Ее еще не пускали с основным элементом – с головкой самонаведения. На осень – на декабрь этого года планируется испытание ракеты с головкой самонаведения. И она будет отрабатываться по цели, по реальной надводной цели. Не просто, как ее пускают в сторону полигона и смотрят, как будет себя вести ракета, ее двигатель. А именно уже испытание с реальным поражением реальной цели. Напомню, пока она не принята на вооружение. Лишь после осенних испытаний станет ясно, будет ли эта ракета приниматься на вооружение. Она может быть доработана по требованиям военных. Это длительный процесс. Это вопрос больших вложений и людских ресурсов. И лишь после этого, может, через пару лет мы ее сможем увидеть на вооружении", – добавляет эксперт.

Напомним, что испытания крылатых ракет начались еще в прошлом году, и каждый раз они показывали отличные результаты, а стрелять могут почти на 300 км. Стоит отметить, что "Нептун" – это целый комплекс различной техники, а не просто ракета. Читайте подробней характеристики ракетного комплекса.

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