Оборудование для борьбы с коронавирусом, предоставленное Фондом Рината Ахметова, уже поступает в больницы

200 аппаратов искусственной вентиляции легких и 300 тыс. экспресс-тестов на коронавирус, которые Фонд Рината Ахметова предоставляет Министерству здравоохранения, уже в пути. В течение общенационального карантина, который продлили в Украине еще на месяц, вся эта помощь станет необходимой для государственных медицинских учреждений. По личному решению Рината Ахметова выделено 300 миллионов гривен, которые пойдут на борьбу с последствиями коронавируса.

Кроме этого, 200 скорых для Украины, которые предоставил Фонд Рината Ахметова, помогают доставлять больных с подозрением на коронавирус в больницы.

"У Фонда Рината Ахметова – отличные новости. Оборудование, которое закупил Фонд в рамках программы помощи Украине в борьбе с коронавирусом, начало поступать в Украину, уже доезжает до больниц. Например, это оборудование уже доехало в Полтавскую, Ровенскую, Закарпатскую области. Концентратор кислорода доехал на Волынь. Всего Ринат Ахметов направил на борьбу с коронавирусом 300 миллионов гривен. Прежде всего на 300 тысяч экспресс-тестов для тестирования людей по всей стране и 200 аппаратов искусственной вентиляции легких, которые попадут в государственные больницы. Это оборудование ищут по всему миру, потому что за ним охотятся правительства 200 стран. Его купить, вот так просто, – невозможно. Закупка этого оборудования – отдельная сложная задача. Тем не менее мы с ней справились, аппараты искусственной вентиляции легких закуплены и партиями поступают в Украину", – заявила член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова Наталья Емченко.

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Ранее "Сегодня" подробно рассказывали о том, что современное оборудование, предоставленное Фондом Рината Ахметова, уже готово спасать человеческие жизни в Ровенской городской больнице.

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Фонд Рината Ахметова – самая известная благотворительная организация Украины. Это подтверждают результаты исследования, проведенного Украинским центром изучения общественного мнения "Социоинформ" в июне-августе 2019 года.

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