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Оборудование для разминирования Донбасса, новые санкции и холодная война: топ темы дня

Вчера, 11:53

Главные темы новостей в пятницу- нарастающее противостояние ядерных держав и помощь Украине

Оборудование для разминирования Донбасса, новые санкции и холодная война: топ темы дня Украина Главные темы новостей в пятницу- нарастающее противостояние ядерных держав и помощь Украине

В течение пятницы, 2 августа, украинские и мировые СМИ будут отслеживать информацию о событиях международного масштаба, которые будут происходить как в Украине, так и за рубежом. 

Представители датской Группы по разминированию передадут саперам ГСЧС оборудование для гуманитарного разминирования на Донбассе.

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Состоится открытие Международной конференции по демократическому образованию IDEC: Education NOW. На открытии выступит министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.

В тренде
Курс валют, зарплаты, цены: что изменилось за неделю
Фото: Getty Images

США официально вышли из ракетного договора с Россией и вводят новые санкции за отравление Скрипалей. Мировое сообщество ищет выход для предотвращения новой холодной войны и противостояния ядерных государств.

Торговая война США и Китая усугубляется: Вашингтон вводит пошлины почти на все товары из Поднебесной. КНР протестует, заявляя о желании наладить отношения.

О том, какими были итоги четверга, 1 августа, читайте на сайте "Сегодня" и смотрите на видео ниже.

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Источник: Сегодня

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