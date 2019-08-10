Обострение на Донбассе и украинский флаг над оккупированным Крымом: главные события недели

Фото: facebook.com/36obrmp

Как изменились правило поступления в вузы для абитуриентов, и кто стал новым командующим Объединенными силами – читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

Зеленский назначил нового командующего Объединенными силами

Президент Украины Владимир Зеленский уволил генерал-лейтенанта Александра Сырского с должности командующего Объединенными силами и назначил на его должность Владимира Кравченко. Глав государства подписал соответствующие указы.

"Освободить генерал-лейтенанта Сырского Александра Станиславовича от должности командующего Объединенными силами", – говорится в указе №577/2019 от 5 августа 2019 года.

Следующим указом Зеленский назначил на эту должность генерал-лейтенанта Кравченко Владимира Анатольевича.

Однако Сырский не остался без работы и пошел на повышение. Президент своим указом назначил его командующим Сухопутными войсками Украины, уволив также с этой должности генерал-полковника Сергея Попко.

Как сообщали новости "Сегодня", в начале мая пятый президент Украины (2014-2019 гг.) Петр Порошенко назначил Сырского командующим Объединенными силами на Донбассе. Отметим, что в начале 2015 года Александр Сырский занимал должность начальника Объединенного оперативного штаба ВСУ – первого заместителя руководителя Антитеррористической операции на Донбассе. В декабре того же года президент Украины своим указом присвоил ему звание генерал-лейтенанта.

Обострение на Донбассе: погибли четверо морпехов

Гибель четырех морпехов на Донбассе: как сообщил Александр Данилюк , секретарь Совета национально безопасности и обороны, 6 августа в результате обстрела боевиками погибли бойцы 36-й бригады морской пехоты. Он выразил соболезнования семьям погибших и пообещал, что этот акт агрессии не останется без внимания.

"Трагические новости из зоны проведения Операции объединенных сил. Сегодня в результате обстрела в районе Павлополя погибли четверо украинских военнослужащих. Бойцы 36-й бригады морской пехоты занимались инженерным оборудованием позиций взводно-опорного пункта, когда боевики коварно открыли огонь из ручного противотанкового гранатомета. Это грубое нарушение договоренностей о перемирии не останется без внимания", – написал Данилюк на своей странице в Facebook.

Как сообщали новости "Сегодня", начиная с ночи, враг осуществил два обстрела позиций украинских войск, применяя при этом и технику, и пехотное вооружение. В результате атак ВСУ понесли большие потери.

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Напомним, 5 августа вооруженные формирования Российской Федерации два раза нарушили режим тишины. Один боец ВСУ получил ранение из-за подрыва на неизвестном взрывном устройстве.

В Украине изменят правила поступления в вузы на бюджет: что поменяется

В следующем году правила и условия приема студентов на бюджетную форму обучения в Украине могут измениться. Как сообщила 6 августа глава Министерства образования и науки Лилия Гриневич, ее ведомство планирует сократить с семи до пяти максимальное количество заявлений, которые абитуриенты могут подавать в разные вузы.

Такое решение министр аргументировала тем, что состоянием на 1 августа из 60,3 тыс. абитуриентов, поступивших в вузы после 11-го класса и получивших рекомендации к зачислению на бюджетную форму обучения, свое намерение учиться подтвердили лишь 52,8 тыс., или 87,1%.

Гриневич утверждает, что нежелание почти 13% абитуриентов зачисляться свидетельствует об отсутствии необходимости подавать семь заявлений в разные вузы на бюджетные места.

"Поэтому сразу могу анонсировать, что, как вывод этой кампании, мы считаем, что в следующем году внесем изменения в условия приема, и будет целесообразно оставить только пять возможных заявок на бюджет", – сказала министр.

Помимо того, в Директорате высшего образования и образования взрослых анонсировали расширение перечня специальностей для магистров.

Напомним, в этом году на сайте МОН было зарегистрировано 162 тыс. электронных заявок о поступлении в вузы, что на 11 тысяч больше, чем годом ранее.

В Крыму подняли флаг Украины

В оккупированном Крыму украинские патриоты подняли флаг Украины в память о погибших на Донбассе 6 августа морских пехотинцах. Об этом написал в Faceboоk советник председателя Херсонской облгосадминистрации Богдан Ковалев.

"Сегодня утром на временно оккупированной Российской Федерацией территории АР Крым в городе Судак местными патриотами Украины был поднят украинский флаг в знак памяти о четырех погибших воинах 6 августа 2019 года в зоне проведения ООС", – написал он.

Президент Владимир Зеленский жестко отреагировал на смерть украинских морпехов под Павлополем и пообещал, что ни одна атака не останется без ответа.

"Именно поэтому я призываю лидеров стран-участниц нормандского переговорного формата – Эммануэля Макрона, Ангелу Меркель и Владимира Путина – как можно быстрее собраться для возобновления переговоров", – подчеркнул президент.

Президент провел совещание с военным руководством, после которого Зеленский позвонил Путину и попросил его повлиять на боевиков, чтобы те прекратили огонь, и призвал как можно быстрее согласовать встречу в "нормандском формате".

Стало известно, когда Израиль ратифицирует "свободную торговлю" с Украиной

Израиль ратифицирует соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) с Украиной после выборов в Кнессет , которые запланированы на 17 сентября 2019 года. Об этом написала пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель.

"Президент Владимир Зеленский подписал закон о ратификации соглашения о зоне свободной торговли с Израилем. Рада приняла закон в прошлом месяце. После того как 17 сентября в Израиле пройдут парламентские выборы, ожидается, что новый Кнессет ратифицирует закон", – сообщила она.

Новости "Сегодня" писали, что переговоры о ЗСТ с Израилем активизировались в 2015 году, а уже в 2017-м состоялись более десяти раундов переговоров. Отмечалось, что соглашение позволит без пошлин экспортировать в Израиль агропромышленную продукцию и продовольствие, а также лекарства, косметику, продукцию химической и легкой промышленности, строительные материалы и электронику.

В марте 2018 года Украина и Израиль завершили переговоры о ЗСТ и утвердили план действий для заключения соглашения, а в январе 2019 года первый вице-премьер – министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив и министр экономики Израиля Эли Коэн подписали указанный документ.

На сайте Верховной Рады указывается, что проект закона о ратификации соглашения поступил в Верховную Раду 23 апреля, 11 июля он был принят, а 22 июля – направлен президенту. 6 августа закон подписал Зеленский.

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