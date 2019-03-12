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Обострение под Донецком: в штабе ООС рассказали о ситуации на Донбассе

Сегодня, 07:04

Боевики сорвали соблюдение режима прекращения огня

Facebook 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ (Николаев)
Facebook 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ (Николаев).
Обострение под Донецком: в штабе ООС рассказали о ситуации на Донбассе //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/6f0/868/5c56f0868e706.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/6f0/868/5c56f0868e706.jpg Украина Боевики сорвали соблюдение режима прекращения огня

11 марта противник один раз нарушил режим прекращения огня, обстреляв из стрелкового оружия опорный пункт подразделения Объединенных сил в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" в районе города Авдеевка под Донецком.

Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.  

Потерь среди наших защитников результате обстрела нет.

С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Объединенные силы надежно контролируют действия противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.

Напомним, сутками ранее, 10 марта, на Донбассе пророссийские боевики соблюдали "весеннее перемирие" . Ни одного вражеского обстрела не зафиксировано.

А вот 9 марта боевики три раза нарушили перемирие, обстреливая позиции украинской армии из минометов калибров 120 и 82 мм, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов и стрелкового оружия.

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Тег провокация, обстрел, перемирие, боевики Донбасса

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