Обострение в Азовском море: почему Украина проспала ползучую аннексию Азова Россией

Ситуация в Азовском море накаляется. Россия не пропускает суда через Керченский пролив в порты Бердянска и Мариуполя. На сегодняшний день задержаны уже более 150 судов. Официальная причина – досмотр по договору между Россией и Украиной от 2003 года. На деле же, по словам украинских властей и экспертов, самая настоящая блокада Азовского моря. Американские эксперты предупреждают, что это может быть первым шагом к аннексии Азовского моря Россией. Без нормального боеспособного флота, на который нужны немалые деньги, и поддержки западных партнеров, Киеву не справиться. Еще вчера нужно было проработать возможные сценарии реагирования на провокации России в Азовском море, обратившись за помощью к США и ЕС. Но Киев реагирует как всегда постфактум. По информации сайта "Сегодня", концепции возможного ответа на "азовский кризис" уже есть. Но когда они будут рассмотрены и приняты – вопрос без ответа.

Блокада Азовского моря

По информации мониторинговой группы "Майдан Иностранных Дел", "Института Черноморских Стратегических Исследований" и blackseanews.net, с 7:00 14 августа до 9:00 21 августа с Черного моря к украинским портам в Азовском море РФ не пропустила ни одного судна.

По словам пресс-секретаря Госпрогранслужбы Олега Слободяна, по состоянию на 22 августа перед входом в Керченский пролив Россия задержала более 150 иностранных судов. Официальная причина остановки – досмотр по договору между Украиной и Россией от 2003 года о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, который подписывали Леонид Кучма и Владимир Путин( хотя эксперты еще тогда предупреждали, что этот договор перечеркнет десятилетние попытки провести делимитацию Азовского моря).

Ситуация обострилась после достройки Россией Крымского моста, который соединил Керченский и Таманский полуостров. Нарушив Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года и двусторонние договорные обязательства с Украиной, Россия установила лимиты на прохождение судов через Керченский пролив. В Министерстве по вопросам временно-оккупированных территорий сообщили, что теперь ограничение высоты арки Крымского моста – 33 метра. "Кроме того, если раньше проход Керченского пролива был разрешен судам длиной до 200 метров, теперь РФ заявляет об ограничении разрешенной длины в 160 метров. Новым требованиям к габаритам судов, по информации Мариупольского порта, не соответствуют, по меньшей мере, 144 корабля", – заявили в Министерстве.

По словам пресс-секретаря Госпогранслужбы Олега Слободяна, экономическое давление, которое осуществляется путем досмотра иностранных судов, идущих в украинские порты, они начали фиксировать еще в конце апреля. Тогда мы получили первые сообщения от экипажей иностранных судов об осмотре со стороны российских пограничников. И с того времени ситуация только ухудшилась. Россияне максимально долго не дают иностранным судам, которые следуют в украинские порты в Азовском море, разрешения на прохождение Керченского пролива.

"Если те суда, которые идут в российские порты на Азовском море, проходят практически беспрепятственно, то те, которые идут в украинские порты, по несколько суток ожидают, чтобы им российский диспетчер разрешил пройти Керченский пролив. Сейчас россияне не предоставляют разрешение продолжительное время иностранным судам, которые следуют в украинские порты. Можно ли это назвать полной блокадой? Время покажет. Но тенденция усиления незаконных действий российской власти относительно украинских торговых партнеров (которые имеют внешне-экономические торговые отношения с украинскими портами) есть", – сказал сайту "Сегодня" Олег Слободян.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян предлагает вынести вопрос обострения ситуации в Азовском море на СНБО и ввести санкции против черноморских портов России. Ведь, по его словам, из-за фактической блокады, которую устроила Россия, снижается экономическая привлекательность грузоперевозок через порты Мариуполя и Бердянска. Сейчас Украина, по словам министра, проводит переговоры с европейскими и американскими партнерами о введении санкций против черноморских портов России за блокады Азовского моря.

Ответа наших европейских и американских партнеров пока нет. Правда, может потому, что Евросоюз 30 июля уже ввел санкции против шести российских компаний, которые строили Крымский мост, а Украина со своей стороны этого так и не сделала? Хоть Министерство по вопросам временно оккупированных территорий направило в Кабмин соответствующее предложение (о введении санкций против 19 российских компаний и 22 физлиц) еще 31 июля.

По словам экспертов, обращаться за помощью в международные суды с исками о незаконной блокаде Азовского моря Россией можно, если бы не подписанные между Украиной и Россией соглашения от 2003 и 2012 гг. По словам политического аналитика (Франция) Дениса Колесника, в этих документах прописано, что любые споры решаются в двустороннем порядке.

"Никакого арбитража или других возможностей с привлечением третьих сторон в них не предусмотрено", – говорит сайту "Сегодня" Денис Колесник.

Поэтому, по мнению главы правления "Института черноморских стратегических исследований" Юрия Смелянского, первый шаг – денонсация соглашения, по крайней мере, от 2003 года. Это позволит исключить существующие договорные нормы, которые вредят Украине и используются Россией как инструмент экономической войны и ведения войны в целом.

"Когда Украина вернет себе 12-мильную зону (при этом возникает вопрос 12-мильной зоны и вокруг Крыма – это же украинская территория) и если Россия ее нарушает, тогда уже можно обращаться в международные суды – возникает прецедент обращения. А сегодня как обратиться с таким иском, если мы сами под этим всем подписались? Активизировав свои действия в Азовском море РФ, по сути, замкнула два фронта: восточный, где есть временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, и южный, оккупировав Крым. Начав вести экономическую войну и, по сути, вооруженную блокаду украинских портов и побережья в Азовском море, эти два фронта сомкнулись", – сказал сайту "Сегодня" Юрий Смелянский.

Очередная аннексия?

Возможность денонсации этих соглашений еще до летних каникул отдельные политики под куполом поднимали. Но такого сильного обострения в Азовском море еще не было, поэтому вопрос не то, что не рассматривали – даже не обсуждали. А у нас же, пока петух не клюнет, никто ничего делать не будет. Плюс, неофициально один из нардепов от БПП сказал сайту "Сегодня", что Россия устроила блокаду в Азовском море, чтобы Украина возобновила водноснабжение Крыма.

"Да и как мы будем денонсировать эти соглашения? На каком основании? Формально же Россия ничего не нарушила. Тогда по этой логике нужно с россиянами все денонсировать – они 200 соглашений не выполняют", – говорит сайту "Сегодня" один из нардепов от БПП.

Один из украинских дипломатов, вовлеченный в решение проблемы, подтверждает, что фактической блокадой Азовского моря россияне хотят решить вопрос с подачей воды в Крым. Но, по его словам, это не единственная цель россиян.

"Почему они этого не делали раньше? Потому что строили мост и проводили чемпионат по футболу – им не нужно было привлекать внимания. А теперь чемпионат отыграли, мост построили и все – теперь надо показывать, что ты главный. А потом они нам заблокируют Одессу, и у Украины не будет другого выхода, кроме как дать воду на Крым. Но не стоит забывать, что русские не забывают и о сухопутном коридоре в Крым", – сказал сайту "Сегодня" один из дипломатов.

По договору от 2003 года, а также по Соглашению между украинским и российским правительствами от 2012-го, Россия имеет право находиться в любой точке Азовского моря. Причем, ограничений на переброску и нахождение в водах Азовского моря боевых российских военных кораблей тоже нет. Чем Москва и воспользовалась, создав в Азовском море буквально за последние два месяца флотилию, усилив дополнительными кораблями пограничные войска ФСБ РФ, перебросив с Каспийского моря корабли военного флота. "Теперь для проведения военных операций в Азовском море они могут использовать значительное число десантных кораблей, а также корабли класса "Буян-М", имеющих на вооружении крылатые ракеты", – заявлял секретарь СНБО Александр Турчинов.

Украина оказалась практически в кольце российских войск. Наиболее угрожающим остается Мариупольское направление, где Россия вдоль Азовского побережья может проводить как сухопутные, так и морские десантные операции. Наращивание десантных возможностей в Азовском море позволит Москве перебрасывать на украинское побережье силы и средства 8-й, 49-й и 58-й армий Южного военного округа.

Американские эксперты уже давно предупреждают, что по такому же сценарию Россия шла, когда аннексировала Крым.

"Украина уже потеряла Азовское море после потери Крыма. На сегодняшний день не существует ползучей аннексии – происходит "де-факто аннексия" России в Азовском море. Весьма печально, что Украина проводит огромные военные парады в Киеве по празднованию Независимости, когда вы потеряли Азовское море и не дали военного ответа на российский захват украинских кораблей, что де-факто означает блокаду ваших портов", – сказал сайту "Сегодня" президент американского аналитического центра The Jamestown Foundation Глен Говард.

Советник бывшего вице-президента США Майк Карпентер не думает, что Россия, по крайней мере, сейчас, попытается пробить сухопутный коридор в Крым, развернув наземную интервенцию.

"Ситуация в Азовском море довольно тяжелая. Думаю, наиболее вероятный сценарий, которого можно ожидать, – расширение Россией преследований (судов – Авт.) и ограничений коммерческой деятельности, включая транзит товаров из Мариуполя и других портов Азовского моря на международные рынки. Тем не менее, российскую стратегию преследования и "ползучей аннексии" нужно немедленно нейтрализовать, сохранив право Украины на коммерческий транзит через Керченский пролив", – сказал сайту "Сегодня" Майк Карпентер.

Украина проспала свой флот

По словам политического аналитика Дениса Колесника, сразу после аннексии Крыма в 2014 году было понятно, что Керченский пролив и Азовское море окажется под де-факто единоличным контролем Российской Федерации.

"В Крыму Украина потеряла большую часть своих кораблей (около 80% всего флота, в том числе и противокорабельные ракеты – Авт.). Это, конечно, может прозвучать несколько банально, но Украина должна была развивать свой флот, а в сложившейся сегодня ситуации – "москитный флот". Сейчас навигацию в Азовском море контролирует РФ и мне сложно представить какой-то силовой сценарий со стороны Украины (по разблокированию Азовского моря – Авт.). Единственное, что может сделать Украина – наращивать свое военное присутствие, поднимать этот вопрос в международных медиа и на круглых столах в западных столицах", – считает Денис Колесник.

Майк Карпентер советует Украине разработать всеобъемлющую морскую стратегию, которую можно быстро и относительно недорого реализовать: создать небольшой парк маневренных быстрых лодок, которые могут реагировать на непредвиденные обстоятельства и поставлять противокорабельные боеприпасы в случае вооруженного нападения на территорию Украины. Соединенные Штаты и другие дружественные правительства, по словам Карпентера, должны помочь Украине продумать детали и реализовать эту морскую стратегию.

"Наши союзники по НАТО пока неохотно предоставляют Украине вооружение и военную технику (кроме нескольких стран, таких как Литва и Польша), это нужно изменить. В то же время НАТО стоит увеличить свое присутствие на Черном море, где три страны Альянса делят Черноморское побережье: больше учений, тренировок и инвестиций НАТО в Черном море – все это давно назрело и поможет контролировать растущую мощь России", – сказал нам Майк Карпентер.

Вначале июля в Минобороны сообщили, что вместе с экспертами из Британии, Норвегии, Польши, США, Турции и Швеции разрабатывают стратегию развития ВМС до 2035 года, которая как раз и предусматривает создание "москитного флота" – быстроходных боевых маневренных катеров. Замначальника штаба командования ВМСУ по евроатлантической интеграции Андрей Рыженко заявлял, что концепция "москитного флота" включает как строительство малых бронированных артиллерийских катеров, так и принятие "на баланс" американских катеров класса Island.

"Айленды" – 30-метровые катера, которые раньше были на службе береговой охраны США. По словам Глена Говарда, еще в 2014 году Вашингтон предложил Киеву два таких катера абсолютно бесплатно, но по сей день они так и стоят законсервированные в порту Балтимора. "Проблема с Азовским морем и украинской стратегией в том, что уже больше года мы смотрим и предполагаем, что же сделает Россия, но сами ничего не делаем. Америка давала вам подарок – два американских катера класса Island – ваши лидеры отказались его принять. Правительство делает вид, что интересуется "Айлендами", но не хочет платить за транспортные расходы", – говорит сайту "Сегодня" Глен Говард.

В расследовании программы "Схемы" как раз об американских "Айлендах" журналистам удалось добыть расчеты Минобороны, которые показывают, что техническое обслуживание и текущий ремонт за два катера обойдутся украинскому бюджету чуть больше чем $10 млн. А это в шесть раз меньше, чем производство украинских катеров "Гюрза" на "Заводе "Кузня на Рыбальском". К тому же, по своим характеристикам "Гюрза" уступает американским "Айлендам", к примеру, при 5-бальном шторме она уже неэффективна. Но, судя по словам посла Украины в США Валерия Чалого, лед тронулся – Украина и США готовят соглашение о поставке Киеву американских катеров. В начале июня Киев передал американской стороне проект договоренностей для рассмотрения и подписания. Так что, будем надеяться, вскоре мы увидим два "Айленда" на балансе наших ВМС. Правда, по словам замдиректора Института мировой политики Николая Белескова, два американских катера нам вряд ли помогут, ведь Island – лишь платформа, которая сама по себе мало что меняет.

"К ней нужны вооружения, чтобы иметь возможность противодействовать агрессии РФ на всех уровнях. При этом на фоне того, что у РФ в Крыму есть противокорабельные комплексы "Бал" и "Бастион", которые простреливают Черное и Азовское моря, то надводные платформы ("Айленды" – Авт.) будут еще более уязвимы. Не удивительно, что наша крылатая ракета "Нептун" прежде всего должна пойти на вооружение прибрежного противокорабельного комплекса и в авиационном варианте для минимизации уязвимости. И, к слову, только в оборонном бюджете США на 2018 год идет речь о возможности передачи оборудования для усиления обороноспособности Украины на море. До этого были другие приоритеты", – говорит Николай Белесков.

Усиливать военное присутствие на море Украине крайне необходимо. Особенно сейчас, когда мы видим, как Россия разворачивает, по сути, сценарий ползучей аннексии Азовского моря. Но при этом нужно быть предельно осторожным, ведь Москва только и ждет, как спровоцировать конфликт и обставить все так, чтобы виновата была именно Украина. Эксперты действительно правы: нужно показывать Кремлю, что у нас есть флот, активно наращивать наши ВМС и их присутствие в Азовском море, которое Россия сейчас попросту блокирует.

Но военные и дипломаты, с которыми общался сайт "Сегодня" при подготовке этого материала, также предостерегали от необдуманных шагов. Представьте ситуацию, если наши маневренные катера (неважно, будет это "Айленд", или "Гюрза"), зайдут в Азовское море, где Россия уже усилила пограничные войска ФСБ кораблями военного флота с Каспийского моря? Их просто возьмут в кольцо. Поэтому действовать нужно комплексно по всем фронтам, особенно усердно работая на международном. Нужно добиваться не только введения дополнительных санкций против России и ее черноморских портов, но и поднимать вопрос получения последних американских противокорабельных комплексов, таких как Harpoon Block II ER+. Ко всему прочему, по словам дипломатов, нужно апеллировать к гарантам Украины по Будапештскому меморандуму. Они уже давно предлагают открыть хоть какой-то формат (не говоря уже о Будапештском) по деоккупации Крыма на пятый год после начала незаконной аннексии, который позволит решить и вопрос по морю.

По словам Глена Говарда, сейчас русские используют "стратегию удава", чтобы задушить Украину в Азовском море экономически, заблокировав Керченский пролив. Эксперт считает, что Украина должна обратиться с этим в ООН, где США поддержат ее наряду с Британией, Францией и Канадой (правда, Россия, как постоянный член Совбеза, может заблокировать любое решение – Авт.).