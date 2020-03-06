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"Обратная связь": что вас впечатлило больше всего на этой неделе?

6 марта, 11:25

Сергей Остапенко

Программа откровенно рассказывает о главных новостях и о том, как их оцениваем мы с вами

Что вас впечатлило, возмутило или рассмешило этой неделе? Расскажите об этом нам! Программа "Обратная связь" на телеканале "Украина 24" откровенно рассказывает о главных новостях и о том, как их оцениваем мы с вами.

Не жалейте эмоций и острых слов! Присылайте короткие видеосообщения в формате селфи по номеру (050) 324 24 24 в любой мессенджер! И смотрите свой комментарий на канале "Украина 24" в субботу в 22:00!

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Вот какие комментарии присылают зрители:

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"Обратная связь": что вас впечатлило больше всего на этой неделе?

Напомним, что 4 марта парламент назначил новый состав правительства, в котором, правда, остались некоторые старые чиновники. Соответствующее решение на внеочередном заседании Рады поддержали 277 народных депутатов.

Как сообщали новости "Сегодня", Верховная Рада сначала уволила с должности главы правительства Алексея Гончарука – его отставку поддержали 358 депутатов. После этого парламент 291 голосом назначил его преемника – Денис Шмыгаль стал новым премьер-министром Украины.

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Источник: Сегодня

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