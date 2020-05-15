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  1. Последние новости Украины

"Обратная связь": что вас впечатлило больше всего на этой неделе?

15 мая, 14:43

Александр Мещерский

Программа откровенно рассказывает о главных новостях и о том, как их оцениваем мы с вами

Что вас впечатлило, возмутило или рассмешило этой неделе? Расскажите об этом нам! Программа "Обратная связь" на телеканале "Украина 24" откровенно рассказывает о главных новостях и о том, как их оцениваем мы с вами.

Не жалейте эмоций и острых слов! Присылайте короткие видеосообщения в формате селфи по номеру (050) 324 24 24 в любой мессенджер! И смотрите свой комментарий на канале "Украина 24" в субботу в 22:00!

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