"Обратная связь": что вас впечатлило больше всего на этой неделе?

Программа откровенно рассказывает о главных новостях и о том, как их оцениваем мы с вами

Что вас впечатлило, возмутило или рассмешило этой неделе? Расскажите об этом нам! Программа "Обратная связь" на телеканале "Украина 24" откровенно рассказывает о главных новостях и о том, как их оцениваем мы с вами.

Не жалейте эмоций и острых слов! Присылайте короткие видеосообщения в формате селфи по номеру (050) 324 24 24 в любой мессенджер! И смотрите свой комментарий на канале "Украина 24" в субботу в 22:00!

Реклама

Вот какие комментарии присылают зрители:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама