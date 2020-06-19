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"Обратная связь": что вас впечатлило больше всего на этой неделе?

19 июня, 14:20

Александр Мещерский Александр Мещерский

Программа откровенно рассказывает о главных новостях и о том, как их оцениваем мы с вами

Что вас впечатлило, возмутило или рассмешило этой неделе? Расскажите об этом нам! Программа "Обратная связь" на телеканале "Украина 24" откровенно рассказывает о главных новостях и о том, как их оцениваем мы с вами.

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Не жалейте эмоций и острых слов! Присылайте короткие видеосообщения в формате селфи по номеру (050) 324 24 24 в любой мессенджер! И смотрите свой комментарий на телеканале "Украина 24" в субботу в 22:00!

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Вот какие комментарии присылают зрители:

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Источник: Сегодня

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