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"Обратная связь": что вас впечатлило больше всего на этой неделе? (Опрос)

20 марта, 14:59

Сергей Остапенко

Программа откровенно рассказывает о главных новостях и о том, как их оцениваем мы с вами

Что вас впечатлило, возмутило или рассмешило этой неделе? Расскажите об этом нам! Программа "Обратная связь" на телеканале "Украина 24" откровенно рассказывает о главных новостях и о том, как их оцениваем мы с вами.

Не жалейте эмоций и острых слов! Присылайте короткие видеосообщения в формате селфи по номеру (050) 324 24 24 в любой мессенджер! И смотрите свой комментарий на канале "Украина 24" в субботу в 22:00!

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Вот какие комментарии присылают зрители:

В тренде
"Обратная связь": что вас впечатлило больше всего на этой неделе? (Опрос)

Напомним, что Кабмин ввел в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля. Впрочем, этот срок может быть увеличен. Подробнее читайте в материале "Коронавирус и карантин в Украине: что известно на данный момент" на нашем сайте.

Кроме того, как уже сообщалось, Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса.

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Источник: Сегодня

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