Обратный отсчет

Как выборы президента Украины могут повлиять на возвращение вкладов 200 000 грн плюс

21 апреля 2019 года станет знаковым для судьбы Украины, поскольку впервые за 27 лет Независимости, так или иначе, произойдет качественное обновление политических команд, о котором не устают напоминать кандидаты в президенты Украины перед вторым туром выборов. Мы решили разобраться в том, имеет ли возможность президент Украины помочь вкладчикам пострадавших от "банковского кризиса" 2014-2017 годов.

Президент в банковской системе

Президент Украины – как институт власти – имеет влияние на банковский рынок и разделяет его с парламентом – Верховной Радой. Согласно ч.12, статьи 106 и ч.18 статьи 85 Конституции Украины, ч. 1 ст. 10 и ст 18 Закона Украины "Про Национальный банк Украины" президент Украины несет ответственность за часть кадрового состава НБУ, том числе и за главу НБУ, принимая прямое участие в назначении госслужащих, так же, как и в случае назначения – при согласии ВР – главы Министерства внешних отношений, Министерства обороны, генерального прокурора, что в итоге позволяет президенту реализовывать свою предвыборную программу. Кроме того, подотчетность НБУ президенту Украины определена ст. 51 Закона Украины "Про Национальный банк Украины".

Таким образом, согласно законодательству Украины, президент имеет определенные законом возможности влияния на регулятора банковской системы – НБУ, которые предоставляются ему народом Украины с целью защиты прав и свобод гражданина, прописанных в Конституции Украины.

Роль президента в борьбе за "вклады"

Многие вкладчики банков, отнесенных НБУ к категории неплатежеспособных, усматривают беспочвенность ликвидации некоторых банков, которые на протяжении многих лет обслуживали их депозиты. Подтверждением этого служит тот факт, что уже сегодня есть 10 банков, ликвидацию которых суд признал незаконной, и 9 еще находятся в судебных разбирательствах. Тем не менее в законодательстве Украины не существует механизма возврата лицензии на банковскую деятельность.

К примеру, ПАО "Укринбанк" (теперь ПАО "Укринком") удалось решением суда в деле № 826/5325/16 отменить решение НБУ об отнесении к категории неплатежеспособных, и признать незаконной процедуру ликвидации ФГВФЛ. Это позволило ПАО "Укринком" выполнять свои обязательства перед держателями депозитов 200 000 грн плюс. ПАО "Укринком" уже погасил 62% своей задолженности перед вкладчиками, что составляет 1,214 млрд грн. Но даже при условии выполнения всех обязательств перед вкладчиками, соответствия требованиям законодательства, ПАО "Укринком" не имеет возможности вернутся на банковский рынок.

У президента Украины есть право законодательной инициативы, которым он может воспользоваться с целью внесения соответствующих изменений в специальный закон. Также пострадавшие вкладчики ожидают от будущего гаранта Конституции, что он, используя законные инструменты, способствует инициации расследования относительно законности решения правления НБУ об отнесении ряда банков к категории неплатежеспособных, а также предполагаемых нарушений ФГВФЛ в реализации процедур по ликвидации банков.

"Мы, вкладчики Укринбанка, как и в целом пострадавшие от банковского кризиса вкладчики других банков, надеемся, что избранный президент примет меры в отношении проверки законности в действиях НБУ и Фонда гарантирования вкладов (так, например, по информации ПАО "Укринком", активы "Укринбанка" в АР Крым в размере 1 млрд грн были оценены всего в 1 гривну), и восстановит справедливость. И тем самым даст возможность несправедливо "закрытым" банкам восстановить свою деятельность, погасив при этом свои задолженности и перед вкладчиками, и перед бизнесом", - прокомментировал Бешенев В.В., глава Ассоциации вкладчиков ПАО "Укринбанк".

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